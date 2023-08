Liz Mieses busca llegar a la Cámara de Diputados para impulsar la ley de capitalidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La precandidata a diputada, Liz Mieses, manifestó que tiene un interés particular en llegar a la Cámara de Diputados para impulsar la ley de capitalidad en el Distrito Nacional que, además, de ser la capital de la República Dominicana, es la primada de América.

La regidora perremeísta y aspirante a diputada por la Circunscripción #1 del Distrito Nacional destacó que una ley de capitalidad representa mayor turismo en la República Dominicana, y el poder tener una ciudad con mayor calidad de vida para los locales y sus visitantes.

“Hoy por hoy recibimos un millón de turistas al año como capital, sin embargo, tenemos capacidad hasta para tres millones, pero ¿por qué eso no se está llevando a cabo?, porque el gobierno local, lamentablemente, no cuenta con el presupuesto ni con la recaudación para poder incrementar los sectores de la capital. Eso es de manera muy llana lo que es una ley de capitalidad”, expuso.

Mieses fue entrevistada por los comunicadores Mariano Abreu y Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

“La ley de capitalidad no es más que poder incrementar las capitales del mundo para poder sacarle el beneficio completo a nivel socioeconómico, a nivel también de la ciudadanía, pero también buscar los enfoques que pudieran llevar a elevar la economía de los capitaleños, en el caso de República Dominicana”, sumó.

Aspiraciones

Mieses manifestó que parte de sus aspiraciones a diputada es poder mantenerse en los territorios para poder llevar una representación clara, porque es solo desde las distintas demarcaciones que se puede conocer lo que se está legislando y fiscalizando.

Señaló que prácticamente todos los sectores de la Circunscripción #1 del Distrito Nacional cuentan con un sector popular aledaño, cuyos problemas sólo podrán solucionarse si se conocen las dos áreas.

Puntualizó que la competencia en el partido oficialista por esta plaza es muy interesante porque son nueve precandidatos, sin embargo, aseguró que Liz Mieses es la única política que ofrece cercanía.

“Yo he tratado de no ser el tipo de política que solamente está tres meses antes de las elecciones y tres años y ocho meses después. Estoy muy enfocada en el tema de que si tú no estás en el territorio tú no tienes forma de conocer las problemáticas reales y de buscarle soluciones”, enfatizó.

Más que llevar nuevas propuestas legislativas, Mieses dijo que prefiere hablar de las leyes que ya están y fiscalizar la ordenanza de aquellas que tienen hasta 40 años y no se le ha puesto la mano, a pesar de que mucho ha cambiado.

