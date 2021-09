Lista de ganadores de los premios Emmy; “The Crown” arrasa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES. – Una lista de ganadores de los premios Emmy, en las categorías principales. Los galardones a lo mejor de la televisión estadounidense se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mientras que la Serie de drama: “The Crown”. Actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”. Actriz, serie de drama: Olivia Colman, “The Crown”. Actor de reparto, serie de drama: Tobias Menzies, “The Crown”. Actriz de reparto, serie de drama: Gillian Anderson, “The Crown”. Serie de comedia: “Ted Lasso”.

Actor, serie de comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”. Actriz, serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”. Actor de reparto, serie de comedia: Brett Goldstein, “Ted Lasso”. Actriz de reparto, serie de comedia: Hannah Waddingham, “Ted Lasso”.

Serie limitada: “The Queen’s Gambit”. Actor, serie limitada: Ewan McGregor, “Halston”.

Actriz, serie limitada: Kate Winslet, “Mare of Easttown”. Actor de reparto, serie limitada: Evan Peters, “Mare of Easttown”. Actriz de reparto, serie limitada o de antología, o película hecha para TV: Julianne Nicholson, “Mare Of Easttown”.

Serie de tertulia y variedades: “Last Week Tonight with John Oliver”. Serie de sketches de comedia y variedades: “Saturday Night Live”. Programa de competencia: “RuPaul’s Drag Race”. Especial de variedades pregrabado: “Hamilton”.

