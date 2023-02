Lisbeth Zabala, mujer que se hizo viral por nunca celebrar Nochebuena, ya tiene su casa

El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, entregó las llaves del nuevo hogar de la joven madre, por instrucciones del mandatario Luis Abinader.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A poco más de un mes de haber realizado la promesa de la entrega de un apartamento para Lisbeth Zabala, por instrucciones del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, entregó este jueves las llaves de lo que será el nuevo hogar de la joven madre, quien había soñado que el primer mandatario le construiría una vivienda en la que pudiera vivir dignamente con sus dos hijos.

“Te habíamos dicho que nos tomaría tres meses entregarte tu apartamento, pero se hizo un esfuerzo. El presidente está muy contento, él me pidió que te dijera que disfrutes tu casa con tu familia”, dijo Santos Echavarría al abrir las puertas del nuevo hogar de Lisbeth.

El ministro indicó que los sueños se hacen realidad y que esta promesa vino acompañada con todos los ajuares del hogar, donados por los desarrolladores del proyecto, Grupo Servinta, que al enterarse de la historia de Lisbeth quisieron aportar su granito de arena.

“¡Está listo y todo lo que está aquí es tuyo! Está amueblado para solo tengas que mudarte. Gracias a la empresa Grupo Servinta, que nos ha colaborado con todo el mobiliario y nos ha dado una ayuda adicional para que podamos entregarte esta casa hoy”, resaltó el ministro Santos Echavarría.

El apartamento, ubicado en el residencial Praderas del Norte, en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, forma parte del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, y consta de tres habitaciones, dos baños, sala-comedor, cocina, área de lavado y servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica.

Lisbeth, cargada de emoción, agradeció tanto al presidente Abinader, como al ministro Santos Echavarría, por hacer este sueño una realidad. “Nunca me esperé esto, y les doy las gracias. Dios es grande. Duré cinco años pasando un proceso fuerte y le pedía mucho a Dios tener una casa. Le doy las gracias a Dios y después a ustedes que hicieron esto posible”, dijo visiblemente compungida, de acuerdo un comunicado de prensa.

Agregó, además: “Estoy muy feliz y agradecida, no me esperaba que estuviese amueblada (el apartamento), me gusta la decoración”.

Durante el acto de entrega estuvieron presentes el viceministro de Proyectos de Inversión y encargado del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, Camel Curi; la directora del Gabinete del Ministerio de la Presidencia, Carmen Minaya; así como el presidente de Grupo Servinta, José Joaquín Gutiérrez y, su esposa Jinette de Gutiérrez.

La historia de Lisbeth

Lisbeth había narrado al Listín Diario que nunca celebraba la Nochebuena debido a la difícil situación que atraviesa con su hijo mayor, el cual padece un tumor cerebral que no le permite caminar, hablar, ni comer con libertad, por lo que requiere de toda su atención.

Hace seis años que Lisbeth llegó a la capital desde la provincia Elías Piñas con su bebé de siete meses, y con la entera decisión de conseguir un trabajo; sin embargo, luego de la observación de una tía con la que había venido a quedarse, se percató de que su niño padecía de una condición especial.

Su nombre es Heyler Junior Lorenzo Zabala y tiene un diagnóstico de un tumor cerebral en condición avanzada, que mantiene a su madre en vilo y la espera de un milagro divino que lo sane y le permita verlo crecer.

La familia, compuesta por Lisbeth y sus dos hijos, reside en un humilde y pequeño hogar en La Ciénaga, construido con base de zinc y tablas, un baño comunitario compartido y los pocos trates, entre ellos una especial y vieja licuadora, permanecen bien acomodados. Todos fruto de la caridad.

Todo esto cambiará y desde este domingo Lisbeth disfrutará de su casa y ajuares nuevos, todo lo cual agradece al presidente Luis Abinader; al ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría y a los desarrolladores, Grupo Servinta, representados por José Joaquín Gutiérrez y su esposa Jinette de Gutiérrez.

