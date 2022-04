Lisandra Delgado, modelo cubana que se proyecta en el cine

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAMTO DOMINGO.-La actriz cubana Lisandra Delgado es conocida por sus participaciones en producciones cinematográficas y videos musicales. Entre ellos destacan el filme Fast & Furious 8, Questo non e un paese per Giovani y el videoclip ‘Viendo el techo’ de Jay Wheeler.

La joven modelo tuvo que recorrer un largo camino, para lograr las oportunidades que hoy se le presentan.

Lisandra Delgado tenía 15 años cuando incursionó en el primer concurso de modelaje en Cuba. Tras ganar el premio continuó capacitándose en el área, en la agencia de modelos cubana Actuar. Su directora de casting, Libia Batista, fue quien la formó en el ámbito profesional y le dio muchas oportunidades.

No obstante, pocas personas saben que Delgado proviene de una familia humilde. Aunque le encantaba participar en ballet, baile contemporáneo y español, no contaba con los recursos necesarios para costearse ropas, en su casa no tenían televisión ni acceso a internet.

Así descubrió su pasión

A pesar de que Lisandra Delgado inició en el modelaje e incluso años después participó en el Mis Grand Internacional o en el Fashion Week para Sonja Morgan, descubrió su pasión en la actuación.

Cuando comenzó con Libia Batista empezó a hacer muchos castings para comerciales internacionales y su primera incursión en la actuación fue con la película Papa: Hemingway en Cuba. Esta producción americana trata sobre la vida de Hemingway y Lisandra quedó encantada con el arte de la interpretación.

Empezó a tomar clases de teatro y siguió presentándose en audiciones para actuar, consiguiendo papeles en películas italianas y francesas como Cabeza Madre o Questo non e un paese per Giovani. La actriz ahora quiere probarse en la comedia.

La historia detrás del Miss Grand Internacional y Fast & Furious 8

Los años 2016 y 2017 fueron de cierta forma productivos para Lisandra Delgado, ya que fue invitada para representar a Cuba en el concurso de belleza Miss Grand Internacional en Vietnam. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque no recibió apoyo de su país.

En lugar de renunciar, decidió ir por sus medios y se convirtió en la única cubana en 50 años en participar en concursos de belleza estando todavía en la isla.

Por otro lado, aunque Lisandra tuvo una importante participación en la escena de Fast & Furious 8 al realizar el conteo para el inicio de la carrera, su experiencia se vio empañada por ciertos inconvenientes.

Universal le envió una invitación para la premier de la película en LA, no obstante, no se la entregaron y ella no acudió. Además, hubo problemas de pago porque no obtuvo su salario completo y tampoco el porcentaje de taquilla que le tocaba como actriz.

La mudanza y el inicio de su empresa

Lisandra decidió mudarse a Madrid en vista de los problemas que tuvo en su país cuando conseguía contratos internacionales. Allí tanto Universal como Netflix Madrid reconocieron su talento, lo que le dio el impulso para seguir tocando puertas.

Actualmente, reside en Miami, Florida y ha fundado su propia empresa de representación artística Multitalents Agency. Su negocio va avanzando y con ella espera ofrecerles oportunidades a los nuevos talentos, incluyendo cubanos que recién lleguen a Estados Unidos.

Durante 2022 Lisandra Delgado quiere enfocarse en la actuación y probarse en la comedia, pero también hay otros proyectos que prefiere mantener en secreto hasta que se cumplan.

