Lírico y Secreto se presentan en concierto virtual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con un concierto virtual de poco más de dos horas, los exponentes de música urbana Lírico en la Casa y Secreto fueron los encargados de dar la apertura oficial de la plataforma de conciertos online 7th Venue, la noche del pasado sábado.

LÍRICO

La velada virtual inició con un show a cargo del artista Lírico en la Casa, quién durante una hora hizo un recorrido por su carrera musical, donde incluyó lo mejor de su repertorio, en un impresionante escenario, con pantallas gigantes, cargado de juego de luces, que le imprimió adrenalina al evento.

Entre los éxitos que el artista incluyó en su cancionero, están “La resbalosa”, “Caliente remix”, “Mujere”, “Ábreme la puerta” y “Marianela”, entre otros para los cuales invitó algunos de sus colegas como El Mayor Clásico, Pikilao y Atomic Otro Way.

Para lograr un mejor sonido y darle más carácter a su presentación, Lírico estuvo acompañado de una banda completa y cuerpo de bailarines, con quienes lució bien sincronizado.

El urbano, quien concluyó su participación con el tema “Traigo”, durante su intervención, recordó que cuando inició su carrera artística muchas personas le cerraron las puertas, dándole las espaldas, por lo que agradeció al público por consumir su música.

SECRETO

A las 8: 45 de la noche El Famoso Biberón llegó al escenario con “Mi vida es mía” y un look bastante fresco, el cual lo hace lucir más maduro.

Secreto demostró que más allá de lo urbano también tiene dotes para interpretar merengue, música electrónica, rock y balada pop.

Luego de interpretar temas como “Tú no vas a dañar lo noche”, “Triste final” (en merengue), “De naranja remix”, “La bebé” y “Me voy pa la calle”, entre otros, llegó el momento más emotivo de la noche y es que el urbano originario de La Ciénaga, rindió un homenaje a padre Olivo Pérez, quién hace siete meses murió a causa del coronavirus.

“Recuerden que después de la tormenta viene la calma y te lo juro que hasta yo estoy esperando la calma, esto va a pasar rápido, recuerde. Que no hay mal que por bien no venga, confía en Dios y haz el bien, siempre pídele de rodillas, encomienda al Señor tus pecados, que Dios los bendiga mucho”, expresó al dedicar el sencillo “Real Guerrero” (balada pop), a su progenitor, acompañado de un pianista.

El exponente contó con artistas invitados como Ceky Vicini, Nino Freestyle y La Perversa.

Los temas que llevaron a Secreto a la cúspide de su carrera, en el 2010, no podían faltar y antes de concluir, hizo un popurrí que incluyó “Mi pana”, “Tú no ere se na’”, “Chaleco” y “Papá Dios me dijo”, con el cual concluyó su participación en este primer evento de la plataforma