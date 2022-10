Liover Peguero disfruta estada con los Gigantes

Comparte esta noticia

El prospecto debutó con los Piratas esta temporada de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Liover Peguero, dominicano número 100 en hacer su debut con los Piratas de Pittsburgh y quién recientemente pegó un jonrón en su primer turno de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) con la camisa de los Gigantes, comentó acerca de la presión que los fanáticos tienen sobre los jugadores, esperando que cada vez que uno vaya al home, tenga resultados positivos.

“Yo diría que lo primordial es no pensar en los resultados (…) algo que yo siempre he dicho es que yo puedo controlar lo que puedo controlar y dejar las cosas en manos de Dios, el equipo de los Piratas también me dice lo mismo, hay que hacer las cosas adecuadamente, sin faltar el respeto a nadie”, dijo, agregando que es algo que también sucede en Estados Unidos y puede llegar a ser peor.

El novato, que hace poco consiguió el triunfo de los Gigantes sobre el Licey al conectar un doble remolcador en la entrada número 12, consideró el momento de ser firmado como algo “especial”, ya que no sabía que iba a llegar a Grandes Ligas en ese momento y al principio, cuando la gerencia lo llamó, pensó que hizo algo malo. Terminó esa reunión con el “corazón a mil” y un espacio en la mejor liga de béisbol.

Pero siempre ha habido algo especial con la Lidom, ya que, desde pequeño, con poco más de 9 años, había dicho que tenía el presentimiento de que su primer hit sería un jonrón, “un sueño realidad” que lo llevó a casi llorar en el dugout.

“Fue un privilegio, una cosa que no es fácil de explicar, cuando tú tienes un sueño desde pequeño y luego se te cumple, tú no sabes más o menos cómo reaccionar, pero yo diría que es un privilegio y mi objetivo todo el tiempo es siempre ayudar al equipo, sin importar qué manera”, comentó el nativo de Higüey.

Contando acerca de su historia, el pelotero añadió que proviene de una familia “muy” religiosa, que lo había acompañado desde que era un niño que oraba sobre ser firmado, siendo influencia en convertir su sueño en realidad.

Liover Peguero, prospecto número 62 del béisbol, torpedero de 21 años, pertenece a los Piratas. Del grupo élite criollo es el único que debutó este año en el Big Show en un encuentro con Pittsburgh. Este año en Doble A (.259-10-58, 28 robos). Ha estado con los campeones nacionales Gigantes del Cibao desde el primer día (.143-1-2).

