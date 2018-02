Lino Rivera trata de manejar de la mejor manera los chismes entre Águilas y Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUADALAJARA.- En vez de enfocarse en el esfuerzo por ganar la sexta corona de Serie del Caribe de las Águilas Cibaeñas o la número 20 de la República Dominicana – que de por sí rompería una sequía de seis años sin ganar para el país más triunfador en Clásicos Caribeños – el ambiente que rodeaba a los campeones de la Liga Dominicana de cara a su participación en Jalisco 2018 fueron los dimes y diretes entre partidarios de las Águilas y los subcampeones Tigres del Licey.

Tras una aguerrida serie final entre dichos equipos que se fue al máximo de siete encuentros – batalla que incluyó jornadas de doble-juego por las incesantes lluvias en la Media Isla Hispaniola – el “chisme” era que por la fuerte rivalidad entre ambos conjuntos, jugadores del Licey rehusaron reforzar a las Águilas en Guadalajara.

En las redes sociales, la leyenda de las Águilas, Luis Polonia, y el actual integrante del equipo, Juan Carlos Pérez, arremetieron contra los jugadores “liceístas” por su supuesta renuencia de jugar en las filas cibaeñas para la Serie del Caribe. Luego ripostó en los mismos medios el antiguo jugador de los Tigres, Ronnie Belliard.

Al fin y al cabo, las Águilas vinieron al Estadio Charros de Jalisco con un grupo reunido por Erick Almonte, ex campeón del Clásico Caribeño con los Leones del Escogido y encargado de conformar el equipo dominicano.

El manager de las Águilas, el boricua Lino Rivera, trata de manejar la situación de la mejor manera posible.

“En esa liga hay jugadores de Grandes Ligas que han manifestado que es más difícil jugar una final Licey-Águilas que Boston-Yankees, para que tú veas”, comentó Rivera al tocar el tema. “Es una rivalidad increíble que te exige y los jugadores del Licey tuvieron ese argumento para no representar (a R.D.), porque ganaron las Águilas. Tal vez-no estoy diciendo que es oficial-algún jugador de las Águilas igual no hubiese ido si el Licey ganaba. Pero eso es algo que ellos tienen de hace mucho tiempo y no es solamente este año.

“Yo estoy ajeno a eso, pero es lamentable, porque ahora no es Licey-Águilas. Ahora es República Dominicana”, expresó a MLB.COM.

En particular, las Águilas sufrieron la baja de tres jugadores clave de su alineación tras coronarse campeones en Dominicana por primera vez en 10 años: El panameño Johan Camargo, Danny Santana y Jonathan Villar.

Tal vez uno o dos bateadores del Licey pudieron haber ayudado en la causa de la representación quisqueyana.

“Ojalá que eso se arregle, porque ahora mismo es el país que está en un juego”, dijo Rivera, cuyo equipo estuvo pautado para jugar su primer partido del torneo el sábado a primera hora contra los Caribes de Anzoátegui (Venezuela). “Esto es la Serie del Caribe y hay que respetar eso. No se puede perder la esencia de la Serie del Caribe. Entonces, hay que trabajar en ello”.

Erick Almonte dice invitó a cuatro del Licey

En su cuenta oficial de Twitter, la Liga Dominicana (@LIDOM) dio a conocer un video hecho por Almonte. En su comunicación, Almonte afirmó que se invitó a cuatro jugadores del Licey y que éstos declinaron participar en nombre de las Águilas.

“Se hizo todo lo posible por traer el mejor material disponible”, dijo Almonte, quien por casualidad fue parte del último campeón dominicano en una Serie del Caribe, con el Escogido en el 2012 en Santo Domingo. “Al final, se trajo el mejor material posible, el material que nos va a dar la corona en esta Serie del Caribe.

“Se les hizo la invitación luego de finalizado el último partido. Ellos dijeron que no. Razones, no las tenemos. Tenemos que darle el apoyo a los 28 jugadores que están aquí en México, en Guadalajara. Los que tenían que estar aquí, están aquí”.

