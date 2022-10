Lino Rivera, disponible para trabajar en Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Lino Rivera, campeón dos veces en la Liga Dominicana de Béisbol, manifestó que está en la agencia libre y que si algún equipo de Lidom quiera contactarle tiene las puertas.

“Estoy en mi segunda patria, República Dominicana, estaré un par de días reclutando peloteros de descendencia haitiana para un proyecto que tenemos de llevar a Haití a torneos internacionales de béisbol, yo como dirigente de la selección”, explicó Lino sobre su estada en el país, hablando en el programa Diamante Deportivo este jueves, entrevistado por los periodistas Bienvenido Carmona Jr., William Aish, Pedro Briceño e Iván Cruz.

“Mucha gente se preguntan porque ando aquí y esa es la realidad. Ahora bien, si me llama algún equipo para darme el chance de dirigir, aquí estoy. Me gusta dirigir en este país, me gusta la adrenalina y como el fanático se mete y le gusta la pelota”, indicó.

Detalló, hablando para El Nuevo Diario que se comunicó con Raymond Abreu, gerente de los Toros y le dijo que quiere ayudar a ese equipo en lo que pueda “porque me duele este equipo”, dijo Lino.

Lino fue campeón con las Águilas en el torneo 2017-18. Hizo lo propio con los Toros en la temporada 2019-20.

Relacionado