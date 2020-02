Lino Rivera asegura han sido “injustos” con Cora y Beltrán

Comparte esta noticia

EL NUEOVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- Lino Rivera habló largo y tendido anoche luego de la victoria de su equipo Toros del Este, de República Dominicana sobre los Tomateros de Culiacán, de México, 2-1, en el segundo partido de la primera jornada de la Serie del Caribe 2020.

Habló sobre las cualidades de Yunesky Maya, su as y la complementación de su equipo y lo que ha visto en el inicio de la Serie del Caribe, sin embargo un tema no pudo dejar de hablar sobre sus paisanos Alex Cora y Carlos Beltrán, a quienes apoya, no solo porque son boricuas, sino porque entienden que fueron exageradas las decisiones de despido a ellos por parte de los Medias Rojas de Boston y Mets de New York.

“Eso fue un poco exagerado. Le doy su apoyo. Alex es un hombre de familia”, dijo Rivera en rueda de prensa en San Juan, donde se juega la Serie del Caribe.

La denuncia del robo de señas la admitió a la prensa estadounidense el lanzador Mike Fiers, quien formó parte del equipo de los Astros que ganó el título en el 2017.

El escándalo derivó además en la destitución de Hinch y Jeff Luhnjow, gerente general de ese equipo, después de que Manfred los suspendiera durante toda la temporada 2020 por su participación en la trampa.

La situación salpicó también al expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán, quien formó parte del equipo campeón de los Astros en 2017, al ser entonces despedido por los Mets de Nueva York como dirigente del equipo varios días después de la salida de Cora.

“Es lamentable la situación, igual para Beltrán. Hay que vivir con eso. Les pido que mantengan la cabeza bien arriba. Como puertorriqueño y latino, los estaré apoyando siempre”, afirmó Rivera, quien se encuentra en su quinta Serie del Caribe como dirigente.

Al final reiteró que “sigan palante, les seguiré apoyando, son mis amigos”, añadió el hombre de la frase “uy”, quien ha llevado a los Toros a 52 victorias, entre serie regular, round robin y serie final en Lidom, y ahora una victoria en el inicio de la Serie del Caribe.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

Anuncios

Relacionado