Lino afirma Licey es equipo más difícil de dirigir en Lidom porque hasta esposas de directivos opinan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El destacado estratega de béisbol puertorriqueño, Lino Rivera, afirmó que el equipo de los Tigres del Licey es el más complicado de dirigir en la República Dominicana debido a la gran cantidad de miembros que tiene la directiva y a que hasta las esposas de estos intervienen.

“Los dos son complicados, pero para mí que el Licey, porque tiene más amplia la directiva, opina más gente, el Licey tiene hasta las esposas de los directivos, para mi es más complicado el Licey”, respondió Rivera ante la pregunta de cuál era más complicado, entre los felinos y las Águilas.

Al ser entrevistado por Ricardo Rodríguez y Vian Araujo, en el programa Abriendo el Podcast, que se transmite por la plataforma de YouTube, Rivera también reveló que siendo dirigente de las Águilas Cibaeñas pasó algunas palabritas con Chilote Llenas en medio de la Serie Final del año 2018.

“Chilote me está buscando en ese doble juego y me dice, necesito hablar contigo. Nos sentamos en el dugout, pero yo sabía que las Águilas estaban falta de campeonatos, o sea, era importante ser campeón, pero yo no tenía culpa de eso, entonces Chilote empezó, pero tú estás preparado, entonces yo le dije, y ahora me arrepiento, Chilote, los tiempos de Chilote ya pasaron, ahora son los tiempos de Lino Rivera”, narró.

Lino, quien además fue campeón en el 2020 con los Toros y en tres ocasiones en Puerto Rico, continuó diciendo que luego que las Águilas se coronaron campeonas, entonces Chilote le dijo “usted es un gran manager”.

Su éxito como dirigente

Rivera, quien fue por doce años consecutivos a series finales, entre Puerto Rico y República Dominicana, fue cuestionado sobre dónde entiende que ha radicado su éxito como dirigente, destacando que además de ser bendecido por Dios también cuenta con un amplio conocimiento del beisbol.

“Desque que empecé a dirigir Dios me ha dado la oportunidad de dirigir grandes equipos y cuando llego esos equipos está cerquitas de conseguir la gloria. Me pasó con el Licey, las Águilas y con los Toros”, manifestó Rivera.

Luego señaló que sus logros como dirigente se ha debido a los conocimientos obtenidos en el béisbol previo a ser dirigente.

“Se debe, a los mejor, yo jugué 18 a 20 años de liga de invierno, yo fui vicepresidente de la Asociación de Jugadores de Puerto Rico, el tacto con el pelotero, conocerlo, conocer la liga”, expresó Lino.

Dijo que esto le da a él una ventaja sobre “mucha gente” que ser graduaron en ligas menores, mientras él lo hizo en el invierno.

“Toda esa experiencia adquirida me ha dado a mi éxito”, sostuvo Rivera, quien fue campeón en Puerto Rico con el equipo de Carolina en dos temporadas seguidas.

Diferencia entre dirigir en México, Puerto Rico y RD

A sabiendas de su vasta experiencia como manager en Puerto Rico, México y República Dominicana, Riveras fue cuestionado sobre cuál era la diferencia de dirigir en los primeros dos países y la tierra de David Ortiz.

“La diferencia es que en dominicana todo el mundo entiende que es más conocedor de béisbol”, enfatizó Rivera.

Añadió que esta práctica representa una presión para los dirigentes porque donde quiera que se mueven lo abordan para cuestionarlo sobre determinadas decisiones.

Yamaico Navarro

Lino también habló sobre el estelar jugador Yamaico Navarro, afirmando que es el mejor bateador cuando tiene compañeros sólidos en el lineup.

De lo contrario, dijo Lino, Navarro no es el mismo bateador y puso como ejemplo que actualmente el equipo de los Toros no cuenta con bateadores temibles en la alineación y que a esto se debe el bajo rendimiento exhibido en lo que va de temporada.

Asimismo, dijo que muchos tienen la percepción de que el primera base es una persona indisciplinada, pero no es así, porque es todo un caballero.

