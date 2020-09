Línea Aérea Nacional: Alianza Público-Privada

Enhorabuena con la ratificación de la ley que abre las puertas a estas alianzas.

El Covid-19 ha llevado la peor crisis en la historia a la industria aerocomercial.

Las aerolíneas globales del mundo están en un estado crítico y luchando por su supervivencia y han acudido a

sus respectivos gobiernos buscando salvavidas económicos.

¿Serán suficientes estos salvavidas?

Hasta qué punto podrán estos estados mantener vivas a estas empresas aéreas con la

incertidumbre de la duración del Covid.

Esto pone a la República Dominicana en un estado de riesgo ante nuestro deseo de encender nuestros motores económicos ya que no tenemos nuestra propia aerolínea internacional capaz

de transportar a los turistas que le dan energía a nuestra industria sin chimenea.

Este riesgo actual que tenemos, debemos de convertirlo en una oportunidad a nuestro favor y en beneficio de nuestra recuperación económica.

Debemos de aprovechar este momento de crisis del sector global y planificar nuestro futuro aerocomercial para garantizar tan pronto salgamos de la pandemia.

Este es un excelente momento para que el gobierno Dominicano y el sector empresarial, unan fuerzas en un pacto público privado que garantice la creación de una aerolínea dominicana

internacional que se mantenga en el tiempo y compita exitosamente con las líneas aéreas globales que en la actualidad son las que únicas que se están beneficiando de nuestro turismo,

nuestra diáspora y nuestras cargas aéreas de importación y exportación.

Se puede debatir que ya la mayoría de los gobiernos y estados del mundo no interfieren con sus aerolíneas. No obstante, nuestro caso ya es algo especial ya que necesitamos al estado, no para

que invierta dinero ni administrar las operaciones, si no para que sea el garante de estas y brinde confianza a los múltiples suplidores de los servicios básicos que requiere una aerolínea.

También serviría para darle confianza al público dominicano de que sus derechos como pasajeros serán

respetados.

Necesitamos una aerolínea con un producto de primera calidad que le ofrezca a sus pasajeros las más modernas amenidades como aeronaves modernas y de nueva generación, capacidad de

comprar pasajes por internet y competir con programas de viajero frecuente al nivel de cualquier línea aérea global y todo esto a un precio asequible para el viajero común.

El caso más reciente del fracaso de una línea aérea Dominicana, ha sido la 3ra versión de Pawa

Dominicana.

Reiteramos que es la 3ra versión ya que ha estado en situaciones similares en otras

ocasiones recientes.

Nunca se le debió permitir la operación a esta aerolínea ya que había quedado muy mal con el público viajero en ocasiones anteriores.

El desarrollo de nuestro país es indetenible por temas de turismo, zonas francas, la agroindustria

e inversiones extranjeras.

Es imperativo que podamos contar con una empresa Aerocomercial Dominicana que sirva como herramienta primordial para maximizar nuestro desarrollo como

país.

Disfrutamos de una cartera amplia de acuerdos aéreos con los países más desarrollados del mundo. Cada día sumamos más países que se interesan en servir a sus pasajeros con nuestros

mercados de consumo y nuestras playas.

Hay muchas razones que pesan sobre la necesidad de una línea nacional. Las más importantes siendo el hecho de que somos una isla y necesitamos tener independencia de competir y

desarrollar los mercados para poder alcanzar nuestras metas.

Por Ryan Polanco