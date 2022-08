(VIDEO) Lindor y Scherzer, verdugos de los Bravos en la doble cabecera del Citi Field

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Los Metros de Nueva York se impusieron por partida doble a los Bravos de Atlanta en la doble cabecera de este sábado en el Citi Field (8-5 y 6-2) destacando al bate el puertorriqueño Francisco Lindor y el estadounidense Max Scherzer desde el montículo.

Se mantiene también la batalla en lo alto de la División Central de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Mellizos de Minneapolis, ambos equipos se impusieron a Astros y Azulejos respectivamente con un papel fundamental de sus pitchers.

El bateador cubano José Barrero logró los dos primeros jonrones en su breve trayectoria en la MLB. Fue en la victoria de los Rojos de Cincinnati en Milwaukee por 5-7.

Francisco Lindor has reached base safely in 14 straight games, his longest such streak since reaching base in 14 straight games from September 11, 2020 to September 26, 2020.

He is hitting .423/.500/.692 with five doubles, three home runs and 11 RBI during that span. #Mets pic.twitter.com/bK0qjND8ul

— Christian 🇵🇷 (@cruzchris2020) August 7, 2022