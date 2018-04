Lindor y Ramírez apoyan a Bauer con jonrones en triunfo de Indios sobre Tigres

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND- El dominicano José Ramírez pegó su tercer jonrón y Francisco Lindor inauguró el encuentro con otro cuadrangular y totalizó tres carreras impulsadas, para que los Indios de Cleveland hilvanaran su undécimo triunfo consecutivo sobre los Tigres de Detroit, al vencerlos este jueves por 9-3.

Los Indios completaron la barrida en la serie de cuatro compromisos. Desde 2016, ostentan una foja de 31-10 ante Detroit, su adversario en la División Central de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez disparó un vuelacerca de dos carreras, en tanto que Trevor Bauer (1-1) repartió siete ponches y lanzó pelota de dos carreras a lo largo de siete capítulos.

