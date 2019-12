Lindor en la mira de los Dodgers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Con siete coronas seguidas de la División Oeste de la Liga Nacional en el bolsillo y una de las nóminas más completas de todo el béisbol, los Dodgers no necesitan hacer mucho para seguir siendo un equipo contendor en el 2020. Pero a la misma vez, se podría argumentar que el club debería hacer algún movimiento de impacto para ver si finalmente gana su primera Serie Mundial desde 1988.

Sin demasiadas opciones en la agencia libre y Corey Kluber camino a los Rangers, la mejor manera de que los Dodgers mejoren su nómina podría ser completar un cambio con los Indios por el torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, quien todavía tiene dos años más bajo control salarial de su equipo.

Ken Rosenthal, analista de MLB Network, escribió en un artículo para The Athletic que los Dodgers efectivamente están enfocados en Lindor, pero no son el único equipo del Oeste de la Nacional que hablado con los Indios sobre el estelar campocorto.

Según Rosenthal, las conversaciones de los Padres con los Indios sobre Kluber desembocaron en Lindor. No hay señales de que los Padres tengan pensando ir en serio por Lindor, pero eso podría cambiar, dado que varios directivos del club estarían a favor de hacer dicho movimiento. Parte de la motivación es evitar que se vaya a los Dodgers.

San Diego ya tiene al dominicano Fernando Tatis Jr, de apenas 20 años, en las paradas cortas, pero podrían moverlo al jardín central en caso de adquirir a Lindor. El boricua de 26 años podría terminar en San Diego si los Padres deciden moverse en serio, pues los Dodgers no tienen planes de despedirse de Gavin Lux (el 2do mejor prospecto de MLB), de acuerdo con el informe de Rosenthal.

Jim Bowden, analista de MLB Network, opinó que los Indios deberían insistir en Lux si van a desprenderse de Lindor.

“Si los Dodgers no están dispuestos a armar un paquete centrado en Gavin Lux, yo no cambiaría a Lindor”, dijo Bowden. “Si no está Lux, no hay Lindor”.

