(VIDEO) Lindor, Alonso conectan jonrón cada uno y Mets fuerzan J3 en Serie de Comodín

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Los Metros de Nueva York vencieron el sábado 7-3 a los Padres de San Diego. Fueron el único equipo capaz de forzar el desempate para el domingo en la serie comodín y se la jugarán ante los Padres. Los Dodgers deberán esperar para conocer a su próximo rival en las divisionales.

Fue clave la séptima entrada, con racimo de cuatro carreras y jonrones del puertorriqueño Francisco Lindor y otro de 402 pies firmado por Pete Alonso. También con el bateo de Jedd McNeil que puso a pasear la bola sin que ninguno de los jugadores de Padres acertara a interceptarla de primeras, permitiendo que las bases de los Metros culminaran sus dos carreras y pusieran el luminoso muy a favor.

Le complementó Escobar justo después para sumar una más y convertir la ventaja en casi un imposible para los de San Diego.

Hardest-hit home runs by a Met in the postseason since 2015:

Michael Conforto: 113.5 mph (October 10, 2015)

Yoenis Céspedes: 110.7 mph (Ocotober 12, 2015)

Pete Alonso: 109.4 mph (October 8, 2022)@Metsmerized #Mets #LGM pic.twitter.com/8RK6uKnfp0

