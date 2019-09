Linda Hamilton, confiesa tener 15 años sin tener sexo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS:- La famosa actriz de 61 años, que tiene la oportunidad de trabajar nuevamente con el actor Arnold Schwarzenegger en otra película de Terminator este otoño, confesó al New York Times que su mente no ha estado en el amor.

La ex esposa del director de Titanic, James Cameron, expresó también que ha sido célibe durante 15 años, “Uno pierde la pista, porque simplemente no importa, o al menos no me importa”, puntualizó la actriz.

Agregando también que tiene una relación muy romántica con su mundo y las personas que viven el. “Me encanta mi tiempo a solas como nadie que hayas conocido”, añadió Hamilton.

Linda se divorció de su director de Terminator, Cameron, en 1999; durando solamente dos años de casados.

La pareja comparte una hija Josephine Archer Cameron, de 29 años.

FOTOGRAFÍA: New York Times

