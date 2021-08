Limber Cruz informa el Gobierno ya ha sacrificado más de 3 mil cerdos con fiebre porcina

“Se está peinando todo el país. Todas las provincias se trabajan simultáneamente, pero el monitoreo y supervisión del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Nacional Oficial para la erradicación para la peste porcina, se traslada de una provincia a otra para asuntos de monitoreo de investigación y ver que se están cumpliendo los protocolos y pormenores del plan”, agregó.

Cruz subrayó que no se sabe con precisión por dónde entró la fiebre africana.

“Nadie sabe porque los virus no pagan pasaje, no necesitan pasaporte, no necesitan visa y se mueven de un lugar a otro. Nosotros tenemos la sospecha de que, como aquí vienen muchos vuelos, tenemos tantos puertos y tenemos una frontera de 389 kilómetros lineales… pudiesen ser cualquiera de esos una fuente de contaminación”, expresó.

“La gente puede seguir comiendo cerdo, como lo estoy haciendo yo, que me encanta el cerdo y lo como casi a diario”, concluyó.-