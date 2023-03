Limber Cruz dice Gobierno está haciendo «mucho» para mitigar efectos de sequía en agricultura

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró este miércoles que el Gobierno está haciendo todo lo posible para mitigar los efectos de la sequía en la producción agrícola.

A su salida del acto de celebración del Día Internacional del Consumidor, el funcionario resaltó algunas acciones que se han tomado para mitigar los efectos de la sequía en ese sector y se mostró esperanzado de que llueva.

«Vamos a ser positivos, la verdad es que el Gobierno está haciendo mucho para mitigar, nosotros estamos llevando el combustible para las bombas que están halando el agua del sub-suelo, estamos llevando pacas para el ganado, estamos llevando camiones cisternas para también mitigar y estamos haciendo perforación de pozos para que ganaderos y productores tengan la oportunidad de tener acceso al agua», dijo.

«Vamos a esperar que entre el día de hoy (miércoles) y mañana (jueves) en el país se reciba lluvias porque también tenemos que ser positivos, no podemos decir que se va a acabar la producción nacional (…) no podemos adelandarnos a los acontecimientos», indicó.

Explicó que la producción agrícola nacional ha mermado desde un «7, 8 y 10 %», pero no como se ha divulgado de que ha sido de un 40 % o 45 %.

«Siempre hay merma en la producción cuando hay sequía, lo que no podemos decir, porque he oído que la producción se cayó en un 40 % o 45 %, eso no es cierto, es verdad que ha afectado, pero no en la dimensión que quieren ponerlo», sostuvo Limber.

Señaló que las zonas más afectadas por la sequía son Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.

«Estamos atacando fuertemente en la línea Noroeste, sobre todo en la costa de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. Desde ayer estamos penetrando al Sur con pacas, con perforadoras, con camiones cisternas, con gasoil para las bombas sumergibles para extraer el agua, estamos haciendo lo que podemos hacer como Gobierno», expresó el ministro.

