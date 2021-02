(VIDEO) Lillard y Trail Blazers pueden con Bradley y Westbrook

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El base Damian Lillard consiguió 32 puntos para los Trail Blazers de Portland, que ganaron como visitantes 121-132 este martes a los Wizards de Washington., informaron este miércoles medios locales.

Portland mejoró a 2-2 en su gira de seis partidos y colocó en 11-9 su marca global como terceros en la Conferencia Oeste.

El escolta Gary Trent Jr. consiguió 26 tantos y el veterano alero Carmelo Anthony obtuvo 21 al apoyar la labor ofensiva de los Trail Blazers.

