Estrellas se expresan sobre oportunidades de entrenadores afroamericanos en NBA

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Minnesota Timberwolves tienen el peor récord de la NBA y, por eso se convirtieron en el primer equipo en hacer un cambio de entrenador esta temporada. Ryan Saunders fue desplazado de su puesto de entrenador principal, y los Wolves ya decidieron reemplazarlo con el hasta ahora asistente de los Toronto Raptors, Chris Finch.

Finch ha trabajado anteriormente con el presidente de los Timberwolves, Gersson Rosas, en Houston. Pero la decisión fue sorpresiva por surgir tan rápido los reportes de quien sería el reemplazante de Sanders.

Pero también ha surgido otra polémica en el mundo NBA por la llegada de Finch a Minnesota. Damian Lillard y C.J. McCollum fueron los primeros en preguntarse en sus cuentas de Twitter por qué los Wolves no le dieron una oportunidad al actual entrenador asistente David Vanterpool.

La dupla de estrellas de Portland conoce muy de cerca a Vanterpool, de sus siete años como asistente en los Blazers. Incluso Lillard, que es muy cercano al entrenador, ha manifestado en varias ocasiones que el día en que se enteró de la salida de Vanterpool del equipo ha sido el peor día en su carrera.

De esta manera, las publicaciones de Lillard y McCollun han reavivado una vieja discusión en Estados Unidos sobre las oportunidades que reciben los entrenadores afroamericanos. Vanterpool se ha entrevistado para varios trabajos de entrenador en jefe en el pasado, y muchos se preguntan por qué los Timberwolves ignoraron a un candidato calificado que ya estaba familiarizado con la organización.

Otros jugadores que se han pronunciado en torno a la polémica son Kendrick Perkins y LeBron James. El ex pívot estuvo en The Jump y ha manifestado que el problema es más grande que solo entrenadores negros que no reciben la oportunidad. Perkins cree que el problema principal viene por la falta de afroamericanos al mando de las oficinas de los equipos, que brinden oportunidades a estos entrenadores. Algo con lo que LeBron estaría totalmente de acuerdo según su reciente publicación en Twitter.

Gersson Rosas, por su parte, ha querido contestar a las críticas. Según Eric Woodyard de ESPN, el presidente de los Wolves ha manifestado que como latinoamericano la diversidad es importante para él, pero a pesar de varios candidatos de otras minorías vieron necesario ser rápidos y audaces con la contratación de Finch.

Por otro lado, según Woodyard, Rosas también ha manifestado que el pasado como entrenador por Europa de Finch también brindará cierta diversidad al equipo. Algo que es cierto, pero sin dudas no es el tipo de “diversidad” de la que hablan las estrellas de la Liga.