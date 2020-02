Lillard no irá al Juego de Estrellas NBA por lesión; pide a Booker como sustituto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Damian Lillard no podrá estar presente en el fin de semana del All-Star de Chicago. Así lo confirmó el propio jugador a Jason Quick, periodista de The Athletic, a quien confesó que se debía a una lesión en la ingle y que le gustaría que le sustituyese “alguien que lo merezca, como Devin Booker”.

La lesión se produjo en los compases finales del duelo de los Blazers en Memphis, en una acción en la que el base penetra hacia canasta y es taponado por Jonas Valanciunas. La jugada no parece peligrosa, pero lo cierto es que tras esta Lillard fue incapaz de continuar jugando y, tras estar un tiempo con dificultades ostensibles, realizó una falta personal para poder ser sustituido y marcharse a vestuarios faltando algo menos de tres minutos y medio. Terry Stotts aseguró en rueda de prensa que se sometería a una resonancia magnética durante la jornada de hoy para ver el alcance real de la dolencia.

El nombre de Booker no ha tardado en sonar como sustituto, y no solo por la mención del propio Lillard. El de los Suns fue para muchos la gran ausencia de la lista cuando esta fue confirmada, y esta mala noticia podría abrirle la oportunidad de estrenarse en el partido de las estrellas, aunque, se elija a quien se elija no será una decisión unánime. Las primeras campañas de apoyo no han tardado en comenzar, y sin ir más lejos Jaren Jackson Jr. escribió en Twitter que “Ja (Morant) tiene que ser All-Star”, aunque las opciones del rookie parecen bastante más reducidas.

Cabe recordar que Lillard iba a participar también en el concurso de triples del sábado, donde también deberá ser sustituido, aunque en este caso los posibilidades parecen más amplias y potencialmente menos polémicas.

