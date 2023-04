Lillard: «Esta será nuestra temporada baja más importante desde que estoy aquí»

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- El base de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, ha sido muy claro al compartir cuál es su deseo en lo que respecta al rumbo de la franquicia en el corto plazo. La máxima estrella del equipo afirmó esta misma semana que quiere competir y que no tiene tiempo para desarrollar jóvenes ni centrarse en los posibles nombres que puedan llegar a Oregon mediante el draft.

Un testigo que ha recogido inmediatamente la gerencia al filtrarse que planean traspasar su pick de primera ronda salvo que la lotería les devuelva la primera selección del draft de 2023. Los Blazers acaban de completar una decepcionante temporada saldada con la 13ª posición de la Conferencia Oeste a pesar de los refuerzos realizados y Lillard ha insistido en que quiere que la organización apueste de manera firma por una dirección.

“No es una amenaza. No voy a decir que les doy un ultimátum ni que el tiempo se acaba», afirmó el All-Star, de acuerdo con el medio ESPN. «Digo que si no hacemos algo significativo no tendremos la oportunidad de competir en ese nivel. No solo tendré que tomar una decisión, sino que creo que la organización también la tendrá que tomar porque es algo así como: ‘¿vamos a jugar con jóvenes o vamos a hacer algo?’»

Lillard continuó diciendo que Portland necesita estar «totalmente comprometido» a la hora de elegir el camino a seguir y reconoció que lo que ocurra este verano tendrá un impacto importante en su futuro y en el de la franquicia. «Creo que esta será nuestra temporada baja más importante desde que estoy aquí».

