Lillard cree que Portland podría ser pronto un contendor en la NBA

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Damian Lillard está plenamente involucrado con el próximo proyecto de Portland, y no lo hace únicamente por su amor al equipo o a la ciudad, sino porque realmente cree que tienen una oportunidad de dar el paso para poder competir por un anillo.

Como sabemos, el base ha dado por cerrada su temporada de cara a recuperarse plenamente de sus problemas abdominales y regresar en la 2022-23 dando su mejor versión. Esa es su parte del trato, la de ser nuevamente el líder de un equipo que, esta vez sí, esté preparado para dar un salto definitivo. La otra, la del equipo, sabe que no será sencilla, pero entiende que se han hecho algunos movimientos que abren una puerta a que se forme un grupo que luche con los mejores.

«Es imposible que la próxima temporada acabe como ésta. Obviamente, con los movimientos que hemos hecho en la fecha límite de traspasos, hemos retrocedido algunos pasos como organización, pero también nos hemos posicionado para hacer algo que no hemos podido desde que estoy aquí. Hemos conseguido margen salarial, hemos sumado selecciones para el draft, tenemos varias excepciones de traspaso y salariales de gran valor. Tenemos flexibilidad y tenemos una oportunidad. Hay chicos que podemos traer para convertirnos en un contenter, pero tenemos que ejecutarlo», comenta en una entrevista con Chris B. Haynes de Yahoo Sports.

Lillard puede tener razón en que tienen una oportunidad, pero hacerla realidad es algo que muy pocos consiguen aún estando en una posición similar a la de los Blazers. De cara a verano, quizás nombres como Bradley Beal, Zach LaVine sean los que mejor suenen para lograr a través de la agencia libre, pero para ello también debes contar con que deseen cambiar de equipo. A la espera de lo que ocurra, Lillard recalca una vez más que su objetivo no es otro que lograr un campeonato.

«Eso es lo único que me importa, honestamente… Como dije, mi mejor versión está por llegar. Lo único por lo que juego es para ser MVP de la liga y ganar el campeonato. Una vez que consiga esas cosas, me sentiré muy bien por la inversión que hice en este juego durante toda mi vida. Si logro esas dos cosas, me iré sintiéndome que, literalmente, obtuve lo mejor de mí mismo como deportista», sentencia.

