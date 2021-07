Liliane Clase y Dafne Heyaime valoran nuevo equipo de trabajo selección fútbol femenina

Comparte esta noticia

EL NUEOV DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Sedofútbol femenina partió este jueves hacia Panamá donde enfrentará a Nicaragua y Panamá en el Estadio Nacional Rod Carew los días 7 y 10 de julio respectivamente en el marco de la Fecha FIFA para el fútbol femenino.

Antes de partir, las atacantes Dafne Heyaime y Liliane Clase expresaron su sentir tras la convocatoria y expectativas de cara a los dos encuentros.

Dafne Heyaime, quien no se enfundaba la camiseta nacional desde octubre de 2019 tras el Preolímpico del Caribe en Trinidad y Tobago, expresó, “me siento feliz, siempre es un honor representar a mi país y jugar el deporte que amo, reunirme con mis compañeras con las que he jugado en el pasado, me he mantenido en contacto con ellas y junto al cuerpo técnico sé que vamos a hacer un muy buen trabajo”.

“Se ha hecho un gran trabajo de calidad, con mucha motivación y con miras a mejorar la selección femenina y el fútbol femenino del país que se está desarrollando mucho”, agregó Heyaime en relación al ambiente que ha conseguido en la selección tras su ausencia de casi dos años y además enfatizó “debemos aprovechar que hay una química que viene de algunas que hemos jugado en el pasado y además la motivación que produce representar al país”, pensando en sacar resultados favorables ante los dos rivales centroamericanos.

Por su parte, Liliane Clase se ha ido convirtiendo en una pieza fija en la Sedofútbol.

“Me siento feliz del nuevo llamado y que vayamos a aprovechar las fechas FIFA, pienso que es una oportunidad importante para seguir desarrollando el fútbol femenino y mucho más para que nosotras podamos seguir dándole continuidad al trabajo que veníamos realizando previamente”.

Clase tuvo palabras de valoración sobre el nuevo cuerpo técnico de la absoluta que encabeza el español Beni Rubido.

“Son muy trabajadores, en el poco tiempo que hemos trabajado han sabido como incorporarnos correctamente y trabajar nuestras debilidades”, y también para el grupo con el que enfrentará a Nicaragua y Panamá, “nosotras tenemos un buen plantel, con trabajo y dedicación podemos sacar la cara correctamente y lo más importante es que nuestra motivación está al cien por ciento, así que daremos lo mejor”.

