Lili Estefan asegura que si se hubiese tratado de una infidelidad aislada, seguiría casada

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La presentadora cubana Lili Estefan ofreció este jueves una entrevista muy cruda respecto a su divorcio, donde manifestó que si la infidelidad que acabó con su relación se hubiese tratado de un caso aislado, todavía seguiría casada.

“Yo nunca pensé recibir la carta de un abogado diciendo que él había puesto el divorcio… ¡imposible!… y hubiera hecho cualquier cosa para salvar a mi familia”, expresó la mujer que durante 28 años y hasta enero pasado mantuvo vida conyugal con el empresario Lorenzo Luaces, con quien procreó dos hijos.

Sus declaraciones surgieron como parte de un adelanto de ‘Red Table Talks: The Estefans’, una mesa redonda con varios miembros de la familia, donde la compañera de Raúl de Molina en el espacio “El gordo y la flaca” también confesó que se enteró de la infidelidad de su marido por la extorsión de un paparazzi.

“Mi esposo me dijo que tenía que decirme algo, y le dije ‘qué, dime rápido, tengo un show en vivo a las 4’, y él me dice: ‘un paparazzi me fotografió con una mujer y están pidiendo 200 mil dólares por las fotos’”, expresó la comunicadora.

En el año 2017, durante una emisión de “El Gordo y La Flaca”, Lili dio a conocer lo que estaba sucediendo con su matrimonio en su vida personal y en enero de este año compartió lo que su divorcio se había completado haciéndolo oficial.