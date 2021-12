Lila Alburquerque sugiere al MP encerrar a quienes tienen expediente y dejar de dar “tantas vueltas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Rafaela (Lila) Alburquerque, diputada de San Pedro de Macorís, por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sugirió este miércoles al Ministerio Público (MP), dejarse de rodeos al momento de tener un expediente acusatorio contra una persona y someterlo y encerrarlo, sin tanto exhibicionismo y dar tantas vueltas.

“El Ministerio Público da “muchas vueltas y rodeos, porque si tu tiene un expediente contra mí, hermana, lleve el expediente, sométame y tránquenme, pero no me esté dando muchas vueltas, tanto exhibicionismo. Si me quiere trancar, tíreme a matar”, precisó la diputada.

Consideró que los fiscales Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y la procuradora Miriam Germán, están haciendo su trabajo, y la justicia es independiente, pero “dan “muchas vueltas y rodeos con las imputaciones”.

La congresista, durante una entrevista en el programa El Despertador, corroboró con lo que ha dicho la bancada del Partido de la Libración Dominicana en la Cámara de Diputados, de que el Ministerio Público no está cumpliendo el debido proceso y que la “mención insistente” del expresidente Danilo Medina en el expediente Antipulto.

“Ahí ellos tienen razón, si usted dijo que soy una ladrona, yo soy una ladrona y usted me lo prueba, lo que usted tiene que hacerme es un expediente y no mencionarme en ningún documento”, añadió.

Manifestó estar dolida con todo lo que le está pasando con el entorno familiar del ex mandatario, “yo estimo mucho a Danilo y de verdad me duele mucho por lo que está pasando”, indicó.

Cuatro hermanos del expresidente son mencionados en un expediente de supuesta corrupción administrativa llamado Antipulpo.

Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del exmandatario ya guardan prisión por estar implicados en el caso.

Este martes la acusación formal del Ministerio Público, vincula a dos hermanas más del actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina: la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Banco de Reservas, Aracelis Medina Sánchez.

