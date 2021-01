Lila Alburquerque renuncia al PLD y dice que vuelve al PRSC para levantar el partido de sus raíces

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Diputada por San Pedro de Macorís, Rafaela Alburquerque (Lila), renunció este miércoles al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que permaneció por ocho años, bajo el alegato de que quiere levantar el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) donde se formó políticamente.

A través de una carta Alburquerque presentó su renuncia al presidente del PLD, Temistocles Montás.

“Durante mi militancia de ocho años en el partido intenté sentirme peledeísta, más no pude, los intereses de grupos no le me lo permitieron, nunca fui vista como una militante del PLD”, explicó en la carta que tiene fecha del 12 de enero.

La legisladora agregó además, que hay muchos peledeístas que se irán con ella.

“En las elecciones recién pasadas, a pesar de haberme fracturado una pierna, tuve que soportar múltiples sinsabores e incomprensiones y a pesar de estar en desventaja con los demás candidatos aún así gané la candidatura a diputada en buena lid con mis propios recursos”, dijo la diputada.

Afirmó que permaneció ocho años en el PLD en virtud de su amistad con el expresidente Danilo Medina.

“En el momento que el partido inicia su Congreso Doctor Bidó Medina (José Joaquín) me doy cuenta de que no conozco al PLD”, refirió.

“Ya en el ocaso de mi vida, quiero en nombre del (expresidente) doctor Joaquín Balaguer dar lo que me queda de vida por la institución que me vio nacer”, dijo la legisladora.

Alburquerque tiene una dilatada carrera política en el país ocupando cargos diplomáticos y consulares. Fue una de las personas de más cercanía del expresidente Balaguer, principalmente en el período 1986-1996.