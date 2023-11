Lila Alburquerque: El tiempo se agota y no emergen nuevas líderes; insta a académicas a incursionar en la política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafaela «Lila» Alburquerque, diputada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por la provincia de San Pedro de Macorís, señaló que el tiempo avanza y no se está viendo el surgimiento de nuevas líderes en el ámbito político.

Enfatizó que de la generación anterior, solo Milagros Ortiz Bosch, Margarita Cedeño, Cristina Lizardo y ella misma se mantienen activas en este ámbito, mientras que de la nueva generación destaca la presencia de la senadora Faride Raful, quien a su juicio, defiende su posición con ”uñas y dedos”.

“Faride sabe perfectamente que nosotras las mujeres tenemos una enemiga que es la misma mujer. No sé porqué a los hombres los siguen los hombres en manada, como si fueran de Medio Oriente, donde los hombres hasta bailan solos. Ellos se protegen y se respaldan mutuamente, pero nosotras, las mujeres, somos las peores enemigas de otras mujeres», expresó.

La diputada habló al respecto al ser entrevistada por la comunicadora Julia Muñiz Subervi, en la serie «La Saga», transmitida por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La ex jueza de paz lamentó que, a día de hoy, existan mujeres con una excelente preparación en diversos campos, incluyendo la comunicación, que decidan mantenerse alejadas de la política, y en este sentido hizo un llamado a este grupo para que se atrevan a dar el paso hacia la participación política.

«A estas mujeres no les atrae la política y luego critican preguntando por qué Lila, por qué tal persona, cuando en realidad ustedes no quieren ser parte, incluso teniendo más capacidades que yo. Quizás las carencias que yo tengo, ustedes no las poseen», agregó.

Respecto a la resistencia de las mujeres en la política, Alburquerque subrayó que ella misma es un ejemplo de lo que significa ser una mujer política, y agradeció a su mentor, Joaquín Balaguer, por enseñarle a no dejarse afectar por críticas no constructivas.

“El que el que se mete en la política y no esté preparado para aguantar lo bueno y lo malo que lo deje, en esto hay que aguantar de verdad y enfrentarlo !Ay de aquel que se esconde cuando es atacado¡, sal al frente con tu verdad”, manifestó la exembajadora de Taiwán.

Primera presidenta de la Cámara de Diputados

En relación con su presidencia en la Cámara de Diputados, Alburquerque admitió que ganó inicialmente como vicepresidenta, lo que se considera coloquialmente «una chepa».

Hizo hincapié en que en aquel entonces, los legisladores del país eran intelectuales destacados, la élite del país, a diferencia de lo que observa actualmente en el Congreso, donde, según ella, hay muchos jóvenes con una gran formación intelectual y otros no tanto.

«Cuando uno compara lo que fue con lo que es ahora, a veces me pregunto qué hago aquí. Observo a mi alrededor y me digo: ‘Dios mío, ¿Qué hago yo aquí?'», confesó la ex cónsul dominicana en Hamburgo.

“Yo no cojo corte”

Lila reconoció que en múltiples ocasiones tuvo que reafirmar su autoridad como presidenta de la Cámara de Diputados, ya que en ocasiones el Ejecutivo intentaba influir de manera inadecuada, y fue de ese entonces que se popularizó su famosa frase “yo no cojo corte”.

“Varias veces yo tuve que decir ‘un momento’, porque aprendí de Balaguer a tener una parte suave y a tener una voz cortante. Cuando yo digo no, es no y cuando digo sí, es sí. Entonces yo decía: ‘Un momento, aquí mando yo y usted manda allá’. Eso me ocurrió con un gran amigo que luego se desquitó, pero me planté”, recordó entre risas la diputada.

Reconoció que, a pesar del famoso «Pachecazo» que marcó su salida como presidenta de la cámara baja, la legisladora aseguró que hoy es amiga del presidente entrante, Alfredo Pacheco, quién aún continúa en su opinión ha hecho una gran labor.

«Pacheco es alguien con quien me enorgullezco de ser amiga, porque está desempeñándose bien. Nadie es perfecto, tiene sus pros y sus contras, al igual que los tuve yo y todos los que han estado en esa posición. Sin embargo, es cierto que cuando vienes de abajo y logras ascender, mucha gente no lo entiende y hay una sociedad que incluso no admite que alguien de orígenes humildes logre lo que ellos no», reflexionó.

Experiencia con Balaguer

Durante la conversación con la comunicadora Julia Muñiz, Alburquerque recordó con afecto a Joaquín Balaguer, destacando su influencia en su vida y su aprendizaje, incluso en la escritura de poemas.

«El doctor Balaguer fue alguien muy especial para mí. Si hablo de lo que significó en mi vida, fue el símbolo del progreso, del cambio de una mujer del campo a la ciudad», expresó con emoción.

Resaltó que durante estuvo bajo la dirección de Balaguer recibió críticas que decían que no tenía personalidad ni voz propia, “pero sí las tengo”. Sin embargo, el fenecido mandatario era una persona que sabía lo que debía hacer y tenía que seguir sus indicaciones porque se trataba de alguien que fue presidente de la República durante todo ese tiempo.

(Ver entrevista).