Lil Nas X lanza tenis inspirados en Satán y con una mancha de sangre humana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU. – El rapero y cantante Lil Nas X lanzó un controversial par de tenis inspirados en Santán, con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real.

Las zapatillas negras y rojas, parte de una colaboración entre Lil Nas X y el colectivo artístico MSCHF con sede en Nueva York, se hicieron con Nike Air Max 97, aunque la marca de ropa deportiva se ha distanciado del diseño.

En una declaración enviada por correo electrónico al medio estadounidense CNN, Nike manifestó que no participó en la creación del par de tenis modificados, y expresó que “no tenemos una relación con Lil Nas o MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”.

Lanzado como una “gota” de edición limitada de 666 pares, la suela de burbuja de aire de cada zapato contiene 60 centímetros cúbicos (2.03 onzas líquidas) de tinta roja y “una gota” de sangre humana, según MSCHF. Además, tienen un precio de 1.018 dólares el par ($57,860.43 pesos dominicano), una referencia al pasaje bíblico de Lucas 10:18 que dice: “Vi a Satanás caer como un rayo del cielo”.

Un portavoz de MSCHF dijo que la sangre había sido proporcionada por miembros del colectivo de arte y agregó: “Nos encanta sacrificarnos por nuestro arte”.

En respuesta, Lil Nas X, cuyo nombre de pila es Montero Lamar Hill, publicó un video en su cuenta oficial de YouTube titulado “Lil Nas X se disculpa por Satan Shoe”, que al momento suma más de 2.6 reproducciones, sin embargo, segundos después, la aparente disculpa pasa a una escena de su nuevo video musical, “Montero (Llámame por tu nombre)”, que lo muestra bailando provocativamente con un personaje “diabólico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lil Nas X (@lilnasx)