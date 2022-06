‘Lightyear’ se mantiene ligado a la tierra, ‘Jurassic World’ ocupa el No. 1

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – “Lightyear” no llegó al infinito (o más allá) en su primer fin de semana en los cines: el primer estreno importante de Pixar desde marzo de 2020 despegó con 51 millones de dólares en su primer fin de semana en América del Norte, según estimaciones de los estudios el domingo.

No solo abrió más bajo de lo esperado, sino que tampoco logró conquistar “Jurassic World: Dominion”, que se mantuvo en el primer lugar con $58,7 millones en su segundo fin de semana.

Es una bolsa mixta para Disney y Pixar ya que “ Lightyear ”, una historia de origen sobre la película que inspiró la figura de acción del guardabosques espacial en las películas de “Toy Story”, es uno de los lanzamientos más grandes para una película familiar animada sobre la pandemia. Incluyendo presentaciones internacionales, que recaudaron $34,6 millones, el primer fin de semana global de “Lightyear” totaliza $85,6 millones.

Pero las expectativas eran más altas para un lanzamiento de este alto perfil y basado en un personaje querido y conocido. Antes del fin de semana, algunos analistas habían fijado que “Lightyear” debutaría en Norteamérica con 70 millones de dólares.

“Las expectativas siempre son increíblemente altas para cualquier película de Pixar, particularmente una que tiene una conexión directa con la marca Toy Story”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para el rastreador de taquilla Comscore.

“Toy Story” lanzó Pixar en 1995 y sus cuatro películas han recaudado más de $3 mil millones. “Toy Story 3” y “Toy Story 4” también superaron la marca de los mil millones de dólares.

El público familiar se ha mostrado un poco más reticente que otros segmentos a la hora de volver a las salas de cine. Muchos estudios, incluidos Disney y Pixar, han optado por la transmisión o los lanzamientos híbridos para sus títulos animados. Desde el comienzo de la pandemia, la compañía ha enviado sus títulos de Pixar, “Soul”, “Luca” y “Turning Red”, directamente a Disney+ de forma gratuita para los suscriptores. Los otros grandes títulos animados de Disney, “Raya and the Last Dragon” y “Encanto”, obtuvieron lanzamientos híbridos.

“Puede que haya habido un poco de confusión sobre si es solo en los cines”, dijo Dergarabedian. “Esta es una película que tendrá que comercializarse en tiempo real a medida que las audiencias familiares conectan los puntos”.

Los críticos fueron en su mayoría favorables a “Lightyear”, que presenta a Chris Evans como Buzz Lightyear y un elenco de voces de apoyo que incluye a Keke Palmer y Taika Waititi. Dirigida por Angus MacLane, actualmente tiene una puntuación de crítica del 77% en Rotten Tomatoes. El público le dio una A- CinemaScore.

Con un presupuesto de producción informado de $ 200 millones, que no tiene en cuenta los millones gastados en marketing y promoción, “Lightyear” tiene un largo viaje por delante para llegar a la rentabilidad. Pero también podría tener una combustión lenta y constante durante el verano. Y es la única oferta familiar grande que se presenta en los cines hasta que se estrene “Minions: The Rise of Gru” el 1 de julio.

“Lightyear” se inauguró en 4255 ubicaciones a nivel nacional y en 43 mercados en el extranjero. Trece naciones del mundo musulmán y del territorio palestino prohibieron que “Lightyear” se proyectara en sus cines por la inclusión de un breve beso entre una pareja de lesbianas.

Mientras tanto, “Jurassic World: Dominion” ha ganado más de $622,2 millones en todo el mundo, de los cuales $259,2 millones provienen de los cines de EE. UU. y Canadá. Es solo la séptima película lanzada durante la pandemia que supera los $ 600 millones.

En su cuarto fin de semana, “Top Gun: Maverick” cayó solo levemente, aportando $44 millones adicionales para ocupar el tercer lugar. Su total nacional es ahora de $ 466,2 millones. A nivel mundial, la secuela de altos vuelos ha recaudado más de 885 millones de dólares.

Dergarabedian dijo que es especialmente notable que haya tres películas recaudadas con más de $40 millones este fin de semana.

“No hemos visto eso en mucho tiempo”, dijo. “Tenemos una temporada de cine de verano aquí”.

Completando los cinco primeros están “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” con $4.2 millones y “The Bob’s Burgers Movie” con $1.1 millones.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Mundo Jurásico: Dominio”, $58,7 millones

2. “Año luz”, $51 millones.

3. “Top Gun: Maverick”, $44 millones.

4. “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, $4.2 millones.

5. “La película de las hamburguesas de Bob”, $1.1 millones.

6. “Los chicos malos”, $890,000.

7. “Todo en todas partes, todo a la vez”, $959,631.

8. “Downton Abbey: una nueva era”, $830,000.

9. “Sonic the Hedgehog 2”, $228,000.

10. “Brian y Charles”, $198,000.

