Liga Municipal informa construirán relleno sanitario en Santo Domingo Este

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, afirmó este viernes que será construido un relleno sanitario en el municipio Santo Domingo Este (SDE), a fin de buscar una solución definitiva al problema de gestión de desechos sólidos de esa demarcación.

Dijo que el jefe de estado, Luis Abinder, “ha autorizado y creado una dirección para que se busque una salida”, no obstante que previo a la solución definitiva del problema medioambiental, se construya una nueva estación de transferencia de manera provisional, a fin de que el río Ozama no continúe siendo impactado por el transfer ubicado en su orilla. Precisó, que el nuevo lugar escogido no deberá generar contradicción con la población.

“Hemos creado una comisión a cargo de Limpio Mi País para dar el apoyo y empuje para ayudar a dar solución a la situación y estarán aquí hasta que sea necesario” indicó el funcionario.

D´Aza ofreció la información, tras encabezar el inicio de la intervención conjunta del vertedero a cielo abierto o transfer, instalado desde el 2003 en la orilla del río Ozama, junto al presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz y el alcalde de SDE, Manuel Jiménez.

La intervención tiene el objetivo de reducir progresivamente la acumulación de desechos sólidos en el transfer y la posibilidad de que los mismos sean arrastrados al río por las lluvias.

Desde la LMD como órgano asesor municipal y Fedomu, se apoya al ayuntamiento de SDE con volquetas y personal técnico. Según el plan de colaboración definido por los funcionarios, este operativo permitirá descongestionar el área del transfer y agilizar el desplazamiento de camiones recolectores dentro de la ciudad.

En el denominado transfer se acumulan unas 50,000 toneladas de basura, lo que representa un peligro para la salud de los residentes en el municipio, para el ecosistema del río Ozama y las costas de Santo Domingo.

“Estamos trabajando juntos para superar el desorden y el crimen ecológico que se estaba cometiendo todos los días en esta ciudad. Esta ciudad y el río son de todos. Y entre todos vamos a construir una solución seria y definitiva al destino final de los desechos de Santo Domingo Este”, explicó el alcalde Manuel Jiménez durante el inicio del operativo.

Un plan integral

La Liga Municipal Dominicana y Fedomu colaborarán además en la ejecución del plan integral de la gestión de residuos sólidos del alcalde Manuel Jiménez, el cual incluye la construcción de una moderna planta de revalorización de los desechos sólidos; la adquisición de camiones nuevos para convertir en público el servicio de recogida en zonas clave de la ciudad, y la creación de un sistema de rutas y frecuencias que permita estabilizar el servicio en todas las comunidades del municipio más grande de República Dominicana.

En este plan también figura la construcción por parte de la Oficina de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propep) de uno de los seis rellenos sanitarios indicados en el decreto 62-21.

Tanto la planta como el relleno sanitario se instalarán en puntos definidos bajo la asesoría de la Academia de Ciencias y el Ministerio de Medio Ambiente.

Relacionado