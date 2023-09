Liga Deportiva La Unión rinde homenaje a Gloria Reyes y Bienvenido Carmona

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Deportiva La Unión celebró su 37 aniversario con un torneo dedicado especial a Gloria Reyes, directora general del programa Supérate y al veterano periodista Bienvenido Carmona.

En un acto realizado en el estadio Pepe Lucas, del ensanche Luperón, Reyes y Carmona fueron reconocidos por la tradicional liga fundada en el año 1936 y que preside José Manuel Herrera (Ney).

«En tantos años escribiendo, lo que me gusta es escribir, no hablar, pero tengo que decir que me siento una de las personas más afortunada de la tierra, porque ser reconocido por su barrio es una bendición, lo que indica que uno lo está haciendo bien y no ha avergonzado a su sector», expresó Carmona, en el acto que también asistieron la candidata a diputada por el PRM Berlina Sánchez.

De su lado, Reyes, agradeció y valoró el esfuerzo que hace la liga La Unión a favor de la juventud del populoso sector Luperón.

«Me siento muy honrada de estar compartiendo con ustedes, me llena de mucho alegría ser tomada en cuenta en un torneo que es para toda la familia, porque el deporte unifica. Quiero reiterarle que las puertas de nuestro despacho están abiertas para seguir sirviendo en lo que sea necesario», manifestó la funcionaria Gloria.

En el torneo, que se estará celebrando durante un mes y medio, estarán accionando los equipos Los Vecinos de Bameso, Los Pulpos, La 4 Norte y los anfitriones La Unión.

La actividad cuenta con el apoyo de Comercial Hermanos Toribio, de David Toribio y BAROSA, Soluciones Tecnológicas, de Germán Rosa.