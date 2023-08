Liga deportiva César Pérez inicia 6to. torneo de béisbol Doble A, dedicado a Eliazar Reyes Peguero

EL NUEVO DIARIO, JIMANI.- Con una participación masiva de fanáticos amantes del deporte del guante y la pelota inició este domingo el 6to. Torneo de Béisbol Doble A, Liga Cesar Pérez, el cual está dedicado al director de la junta distrital de El Limón, Eliazar Reyes Peguero.

En la actividad participaron Kennedy Vargas, viceministro de Deportes; el diputado ante el Congreso, Gaddys Corporán; Alejandro Medina, presidente de la Asociación de Béisbol de la provincia Independencia; entre otras personalidades, que valoraron la importancia del evento con el cual dijeron, hacen una encomiable labor a favor de la juventud de esa demarcación.

En el inicio del torneo fueron entregadas sendas placas de reconocimientos al director del distrito municipal, Eliazar Reyes Peguero por su apoyo incondicional al deporte, igualmente a Franklin Sánchez, jugador profesional oriundo del distrito municipal de El Limón.

Al momento de recibir el reconocimiento, Reyes Peguero, valoró el hecho de que a la hora de apoyar el deporte la unidad entre los diferentes sectores, sin importar la bandería política.

“Nosotros hemos sido deportista toda la vida y llegar a ostentar una posición y no hacer nada por el deporte y darle la espalda no estaría bien de nuestra parte, por eso desde que llegamos a la alcaldía hemos estado contribuyendo con el deporte en cada una de las disciplinas a pesar de las dificultades que tenemos, en la que incluimos la falta de un play en condiciones, eso no nos hace bajar la cabeza y seguimos trabajando con la frente en alto” dijo Reyes Peguero.

En el marco del inicio del torneo, el lesgilador Gaddys Corporan hizo entrega de bolas y juegos de guantes a los organizadores para ser utilizados en el torneo y llamó a la juventud a continuar enfocados en las prácticas deportivas, e instó a jugar con pasión y dar lo mejor de sí para el desarrollo del torneo.

“Así como la política no ha podido dividir los vínculos de amistad entre Eliazar y yo siendo de partidos diferentes, el objetivo de ambos es común, trabajar por el bienestar de nuestra gente y de la provincia Independencia y así como ni la política ni la partidocracia nos ha dividido, esperamos que este torneo no divida la amistad de ustedes, sino, que la fortalezca” dijo Corporán.

Por su lado, Cesar Pérez, residente de la Liga del mismo nombre, agradeció a cada uno de los presentes por el esfuerzo desplegado en el montaje del torneo.

La oración para dejar iniciado el acto protocolar estuvo a cargo del jugador Miguel Matos, quien puso en manos de Dios el mismo.

