Liga de béisbol profesional de Corea del Sur iniciará temporada en mayo

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La liga profesional de béisbol de Corea del Sur confía poder disputar partidos de práctica entre sus equipos a partir del 21 de abril con el fin de poder abrir la temporada a inicios de mayo.

La KBO (las siglas de la liga) informó que sus planes dependen de que los casos de coronavirus en el país sigan en descenso.

Se recomendará a los jugadores usar mascarillas en los vestuarios y se les exigirá que bajen aplicaciones de teléfonos móviles para que notificación su condición de salud a la liga.

Corea del Sur reportó 47 nuevos casos por segundo día consecutivo. Las infecciones siguen mermando en Daegu, la ciudad más golpeada por el brote. Se trata de los aumentos más bajos desde el 20 de febrero. El país reportaba 500 nuevos casos por día a inicios de marzo.

