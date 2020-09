Lidom cierra proceso recepción de listas de reservas para torneo 2020-21

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) anunciaron de manera conjunta que fruto de sus acuerdos concluyeron este miércoles el proceso de recepción de las listas de reservas de jugadores de cara al campeonato de 2020-21.

Una nota de prensa indica que la Lidom recibió las listas de las seis franquicias a través de un sistema de roster en línea que la institución creó desde hace varios años y que fue modificado de conformidad a los acuerdos arribados con Fenapepro.

Los equipos de Lidom tenían hasta las 2:00 de la tarde de este martes para remitir los listados de reservas y la liga contaba con un plazo de 24 horas para fines de revisión y posterior envío a las partes.

El acuerdo permite a los equipos proteger hasta 80 jugadores, más otros siete peloteros que son tipificados como “jugador franquicia”, así como una lista adicional de jugadores lesionados.

Los peloteros que no aparezcan en los renglones anteriormente indicados tendrán derecho a firmar con cualquiera de los equipos, incluidos los propios conjuntos que no los colocaron en la nómina de protegidos.

Los equipos, a partir de las 48 horas de la recepción de las listas de jugadores no protegidos, podràn iniciar la presentación a la liga de cualquier contrato firmado que pudieran llevar a cabo con peloteros no protegidos en la lista de 80, que no figuren en la nómina de jugadores franquicia o que no estén en el listado de jugadores lesionados.