Lidom anuncia equipo profesional para la aplicación del protocolo ante el Covid-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Inc. (Lidom) ha formalizado la contratación del señor Louis James Petra para desempeñarse como coordinador y supervisor general de la implementación y aplicación del Protocolo COVID-19 que ha sido oficializado para el torneo otoño invernal 2020-2021, teniendo a su cargo, además, la revisión, recomendaciones y entrenamiento del personal de Lidom y de sus equipos.

El señor Petra es un trainer con demostrada experiencia en la industria del deporte con un Bachelor en Ciencias enfocado en Medicina Deportiva de la Universidad de Connecticut, y se desempeña actualmente como Coordinador del Control de Infecciones del equipo de Los Gigantes de San Francisco en MLB, y tiene a su cargo la aplicación del protocolo COVID-19 para ese equipo.

El señor Petra desempeñará sus funciones bajo la dependencia directa de la presidencia de la Liga que contará con la asesoría del reputado infectólogo dominicano, Dr. Miguel Núñez, altamente reconocido tanto nacional como internacionalmente, graduado con honores en la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) con sendas especialidades en prestigiosos centros de los Estados Unidos, en medicina interna y en enfermedades infecciosas, certificado por el Board Americano de Medicina Interna y por el Board Americano de Enfermedades Infecciosas, habiendo sido profesor clínico del Mount Sinaí School of Medicina de New York. El Dr. Núñez es pastor y apologista, con una maestría en Teología del Southern Baptist School of Biblical Studies y un doctorado en ministerio del Southern Baptist Theological Seminary.

Lidom tendrá además la asesoría dela psicóloga deportiva Rosa Michelle Pou, graduada en la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago y con una maestría en su especialidad de la Universidad de Madrid.

Este excelente equipo de profesionales trabajará en colaboración con el personal médico asignado por el Ministerio de Salud Pública, con los médicos y trainers de los equipos y el personal asignado por el Ministerio de Defensa.