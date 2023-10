Lidio Cadet: En RD partidos políticos se odian; llama a la unidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lidio Cadet, consideró este lunes que el nivel que ha tomado el conflicto entre Israel y Gaza recientemente lo lleva a afirmar que en el mundo hay una gran crisis de valores que está generando odio y violencia.

El dirigente político dijo que la República Dominicana no escapa de tal situación de crisis y una muestra es que los partidos políticos se odian, y consideró que si las organizaciones partidarias no empiezan a reescribir el guión de la historia no habrá un final feliz.

“En la República Dominicana, si nosotros seguimos transitando el camino de una separación cada vez más profunda podemos tener consecuencias, por lo que no debemos odiarnos, podemos hacer críticas a las ejecutorias del Gobierno o de la oposición, pero no queremos destruir a nadie”, manifestó.

Cadet fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota y Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Por qué en la República Dominicana no tenemos el coraje y el valor de amar a nuestra comunidad y por ese amor al país servirle a ese país desde el punto de vista que cada partido tenga”, sumó.

En ese orden, el también ex sacerdote católico llamó a las organizaciones partidarias a marchar hacia la unidad, que se basa en el amor y en servir a la sociedad para que se empiece a respirar un ambiente honroso del cual puedan sentirse orgullosos.

“Existe lo que se llama la ley de causa y efecto, tú siembra odio y eso vas a cosechar”, agregó el dirigente político.