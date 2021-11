Líderes y personalidades confirman asistencia a lanzamiento de “La Cara Rota de la Diáspora”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Numerosos líderes y personalidades vinculados a diferentes ámbitos políticos, judiciales, policiales, investigación, finanzas, activistas comunitarios y personalidades de diferentes estados del noreste de Estados Unidos, han confirmado su participación para el lanzamiento del libro “La Cara Rota de la Diáspora” del periodista Esteban Cabrera que será lanzado este sábado 13 de noviembre a las 3:00 de la tarde en el Comisionado Dominicano de Cultura (CODOCUL) en el Alto Manhattan.

El contingente en el que figuran invitados especiales y una batería de medios de comunicación que informan en plataformas digitales, televisión, radio y redes sociales, cuenta con reputados profesionales que representan por décadas a la comunidad dominicana en el exterior en sus respectivas demarcaciones donde han ganado gran prestigio.

El lanzamiento será conducido por la reputada periodista Jenny Gómez, productora y conductora del programa “Somos de Quisqueya” y actual secretaria general de la filial en Nueva York del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

Entre los asistentes estará la reconocida abogada de casos federales, Génesis Peduto, quien ha representado a célebres acusados en las cortes del Gobierno obteniendo un 90% de absolución y es la presidenta (CEO) del prestigioso bufete “Peduto & Asociados”.

En uno de esos casos, ella representó al popular bachatero Ramón Alberto Gálvez Castillo (El Gringo de la Bachata), quien en octubre 2013 fue acusado por la fiscalía federal de Connecticut de pertenecer a una narco banda, la abogada radicada en Nueva Jersey, gracias a su consistente defensa, logró demostrar que el artista fue acusado por confusión con un preso apodado “Tanky” y en junio 2014, los fiscales se vieron obligados a retirarle los cargos.

Además de la jurista se espera la presencia del reverendo Luis Paniagua, Mayor General de la Alianza de Capellanes y Policías Voluntarios Internacionales, quien hará la invocación religiosa del acto, la licenciada Lilliam Soriano Banner, presidenta del Proyecto Renacer con estructura en todos los Estados Unidos y ex presidenta de las mujeres latinas adventistas del estado de New Jersey con gran influencia en esa mancomunidad,

La primera ex vicealcaldesa dominicana en Jersey City, Nueva Jersey, Alma Santana, el prestante activista Rafael Ortega presidente del los premios “Beauty Parlor Awards” que cada año reconoce a las estilistas dominicanas que brillan en Estados Unidos,

El doctor José Abreu, Senior Attorney for the State of New Jersey y director de servicios legales en el condado Middlesex.

También el detective Steve Kearney, agente especial de los Estados Unidos (USA Special Agent), doctor Rafael Torres Madera, prominente abogado quien vendrá desde la República Dominicana y el doctor Juan Carlos Pellerano, de la firma Pellerano & Pellerano con base en Long Island, Nueva York

Además David Feliz de Virginia, Nina Rodríguez de Washington DC, José Reyes de Carolina del Norte, Giovanni Peguero de Ohio, Pedro Núñez de Pensilvania, Yanilda García de New Jersey, Winston Medrano de Massachusetts y Soraya Almonte de Rhode Island, entre muchos otros con activismo político y comunitario de larga data en cada uno de los estados que representan.

“La Cara Rota de la Diáspora” es uno de los libros de autores dominicanos que más atención ha concitado de medios locales, nacionales e internacionales y la comunidad en el exterior.

Relacionado