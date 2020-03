Líderes y activistas se regocijan por candidatura de Polanco a diputado de ultramar del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Numerosos líderes representativos de amplios sectores, activistas comunitarios y comunicadores, se mostraron regocijados ayer martes, después que el PLD, le entregó la certificación oficial al doctor Yomare Polanco, escogido por ese partido como candidato a diputado de ultramar en la primera posición de la circunscripción #1 en Estados Unidos y Canadá para las elecciones del 17 de mayo de este año.

Entre quienes felicitaron tanto al PLD como a Polanco, figuran dirigentes religiosos, empresarios, activistas de las áreas de belleza, empresarial, profesional, deportiva, y organizaciones integradas por mujeres y jóvenes.

El reverendo y concejal Rubén Díaz (padre), dijo que la escogencia de Polanco, es un gran paso del PLD, aclarando que el candidato cuenta con todo el respaldo de la Organización de Ministros Cristianos, que lidera y abarca más de 300m iglesias en el estado de Nueva York, y que su respaldo no es partidario ni tiene que ver con ningún candidato a la presidencia en las elecciones del 17 de mayo.

“Nuestro apoyo es directamente al doctor Polanco, que se ha destacado por ayudar a los más pobres, y lo ha demostrado en todos los operativos que hemos hechos, cuando ha habido tragedias, y él, ha estado presente en todos”, añadió Díaz, en referencia a las inundaciones en Puerto Plata y el huracán María en Puerto Rico.

“Hay personas que yo conozco, que son amigos y grandes líderes, pero ninguno ha hecho, cuando he necesitado ayuda, lo que ha hecho Polanco”, agregó.

“La decisión de escogerlo como candidato ha sido muy buena y no significa que yo esté respaldando al partido (PLD) ni identificándome con ningún candidato a la presidencia, pero lo de Polanco, es una decisión magnífica para que él sea el representante de los dominicanos de ultramar”, dijo el reverendo.

El obispo Alejandro Benjamín, que dirige más de 40 iglesias cristianas en Paterson, Nueva Jersey, señaló que la escogencia de Polanco dijo que es un candidato plural que trasciende las líneas partidarias, lo que lo ayuda a que no sea parte de una ortodoxia partidista.

“Él también refleja una verdadera dimensión comunal, trabajando si ser el diputado de ultramar, con una amplia conexión con la comunidad”, añadió Benjamín.

“Es lo mejor que le ha podido pasar a Nueva York, ya que Yomare Polanco es un hombre que sin haber estado aspirando es entregado a su comunidad, con una gran vocación de servicio y ha respondido a todos los llamados cada vez que se presenta una necesidad en nuestro país como en otros”, dijo el general Luis Paniagua, comandante de la Organización de Capellanes de Nueva York y Policías Voluntarios del Mundo.

“Polanco ha estado muy activo con la comunidad y ahora, como candidato es un prestigio para la diáspora dominicana, que podamos contar con una persona como él para que nos represente en el exterior, ya que no es meramente un político, sino un comunitario y verdadero patriota que está incursionando en la política, para desde ahí, poder ofrecer mejor servicio”, agregó.

El comunicador y reconocido dirigente del PRM, Pedro Aguiar, recordó que ha sido un defensor por muchos años de Polanco por ser un verdadero servidor público.

“Le hemos tocado la puerta para actividades dominicanas, como el caso de Puerto Plata y siempre ha estado ahí, en ese caso, aportó más de $400 mil dólares en medicamentos y para Puerto Rico, también estuvo ahí, y hace presencia en toda la problemática de la comunidad”, agregó Aguiar.

“No es una persona que va a hacer, sino que Yomare Polanco ha hecho ya por nuestra comunidad. Todo el mundo sabe que soy un dirigente activo del PRM, pero no miro partidos, miro hombres, por eso, no me importa la parcela política en la que está Yomare”, agregó.

“Creo que será un lujo para esta comunidad tener un hombre de la capacidad y la vocación de servicio del doctor Yomare Polanco, esta comunidad se va a dignificar teniéndolo como diputado de ultramar”, añadió Aguiar.

“Me parece una buena decisión del PLD, porque una labor y un trabajo en la comunidad, no como político, sino como activista, por lo que creo que ha sido una buena decisión del PLD, porque es un buen candidato”, dijo el activista Rafael Ortega, representante de la industria de la belleza y presidente del evento anual “Beauty Parlor Award”, que abarca miles de salones de belleza, centros de uñas, spas y otros negocios del área.

“Es un excelente candidato para la comunidad, por lo que creo que es la persona más idónea que pudiera tener el PLD, siendo el único que ha promovido ese partido en Nueva York, él se lo ganó”, añadió Ortega.

La presidenta del movimiento Mujeres en Acción, con sede en Estados Unidos, Danni Rosado, señaló que Polanco, ya estaba haciendo su plataforma y su trabajo está hecho.

“Tiene popularidad y todos y todas, sabemos que es el preferido y el virtual ganador de la candidatura, realmente no tiene oponentes”, añadió.

“En mi camino no hay perdedores y él es de los míos”, exclamó Rosado.

El empresario de la industria del taxi, Damián Rodríguez, presidente de la reconocida base de taxis Firts Class y uno de los principales dirigentes de la Asociación de Dueños de Bases Livery, dijo que felicita a Polanco, que se ganó ls candidatura, porque es un luchar y seguirá luchando por el exterior.

“Es un verdadero líder que ha llegado hasta aquí por sus méritos propios, y esperamos que en mayo próximo, sea el diputado del PLD de los dominicanos en el exterior, felicidades”, añadió Rodríguez.

El prestante periodista José Alduey Sierra, se unió al regocijo diciendo que Polanco se ganó la candidatura y la diputación con mucho mérito.

“Los dirigentes del PLD han sido prácticamente iluminados por la luz de Yomare, cuyo activismo es dinámico, sus ideas y la plataforma que tiene, siendo un empresario que no necesita la política y ha estado demostrando que sí tiene ideas e interés en hacer algo por nuestra comunidad”, agregó Sierra, productor y conductor del programa “Entre Líderes”.

Agregó que está seguro de que a través de Polanco en el congreso, vendrán cambios en beneficio de la comunidad.

Fernando Ramírez, deportista,, ganador de medallas olímpicas y coordinador de la juventud con Polanco en Estados Unidos, dijo que el PLD, escogió el candidato que le va a dar más votos en la historia de ultramar.

“No simplemente, porque Polanco sea amigo nuestro, sino que ha hecho mucho por la comunidad dominicana y la latina en general, es un gran empresario, hombre de bien, padre de familia y esposo. ¿Qué más se puede decir de Yomare que todo el mundo no lo sepa?”.

Ramírez, expresó que “esto no es un asunto de fanatismo, sino de compararlo libra por libra con otros aspirantes, pero nadie se ha preocupado más por la comunidad, es el candidato más fácil de vender de la historia. En todos los años que tengo en el activismo político, creo que Polanco es el mejor libra por libra y no tiene nada que en envidiarles a los grandes políticos con los que he trabajado”.

