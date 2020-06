Líderes instan a latinos a reconocer el racismo contra afroamericanos en EEUU

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Miami.– Medio centenar de líderes latinos y dirigentes de organizaciones civiles y hispanas de los Estados Unidos se comprometieron este martes a estar del lado de los afroamericanos en su “lucha por la justicia” y a la vez instaron a cuestionar el racismo hacia la raza negra existente entre los propios latinos.

“Debemos preguntarnos cómo nuestras propias acciones contribuyen al racismo”, señalaron en un editorial publicado por el diario Miami Herald con el título de “Los latinos debemos reconocer nuestro propio racismo y luego comprometernos a combatirlo”.

Líderes de históricos grupos hispano como LULAC, UnidosUS (antes el Consejo Nacional de la Raza) y LatinoJustice PRLDEF, enumeraron una decena de casos simbólicos de racismo contra los afroamericanos, entre ellos el de George Floyd, que murió a manos de cuatro policías blancos el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) y ha levantado protestas nacionales.

Los líderes hispanos, que mencionaron también a los latinos que han muerto en circunstancias similares, señalaron que la “inacción colectiva y el silencio” contribuyeron también a las muertes de esos afroamericanos.

Criticaron que los hispanos no han podido lidiar contra la discriminación hacia la raza negra y recuerdan que muchos latinos son descendientes de países africanos.

“Muchos en nuestra comunidad se benefician del privilegio o la ilusión de proximidad a la blancura, sin reconocer la profundidad de nuestra propia diáspora africana”, manifiestan las organizaciones.

Lamentaron las alusiones diminutivas de la comunidad latina de “morenita, negrita, prietita”, la idea de “mejorar la raza” y el “odio hacia nosotros mismos” por el color de la piel, la textura del cabello, las curvas y el acento.

Además urgieron a los latinos a solidarizarse con los afroamericanos teniendo en cuenta que los hispanos también han experimentado “el odio” de Estados Unidos, especialmente en temas migratorios, con menores “enjaulados” y familias separadas.

Los líderes hispanos instaron a sus pares a comprometerse a responsabilizar a todos los políticos para avanzar en un cambio audaz y estructural por los afroamericanos.

De igual forma, a luchar por políticas contra la brutalidad policial, las desigualdades raciales, las brechas de oportunidades y la disparidad de los afroamericanos e inmigrantes en cuanto a sus derechos al voto, encarcelamiento y fianzas.

De igual forma, “exigen” que los medios en español cuenten las historias de afrolatinas y la discriminación que enfrentan e incluyan más voces afrolatinas frente y detrás de la cámara.

Entre las organizaciones que suscribieron el editorial están también Voto Latino, Latino Victory National Hispanic Media Coalition, New America, United We Dream, Hispanic Federation, Mi Familia Vota, National Domestic Workers Alliance, Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) y Alianza for Progress, entre otras. EFE

