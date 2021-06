Líderes evangélicos reafirman compromiso en su lucha contra el covid; promueven vacunación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Líderes de la comunidad evangélica dominicana reafirmaron hoy el compromiso cristiano de luchar para mitigar la pandemia del covid-19, y llamaron a la población a desestimar “mitos y teorías infundadas” y a proceder a inocularse con las vacunas disponibles para disminuir en un alto porcentaje la posibilidad de contagiarse y así minimizar, también, los daños que pudiera causarles el virus en caso de contraerlo.

Los ministros evangélicos participaron en un encuentro abierto por Juan Carlos Ramírez, director de World Vision en Repúlica Dominicana, quien realzó la importancia de presentar la opinión de los lideres de las principales organizaciones evangélicas del país, en un momento en que se necesita la unidad de criterio para enfrentar de manera exitosa los estragos que está causando esta pandemia.

En su oportunidad, el doctor José Dunker dijo que las estadísticas que dan cuenta de los avances logrados con el proceso de vacunación en países como Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, entre otros, son una muestra más que suficiente para derrumbar los “mitos” que han tratado de detener los esfuerzos para combatir la pandemia a través de la vacunación.

“Estamos luchando contra varios mitos, entre ellos la idea falsa de reducir la población, las causas y efectos sobre el ADN y el cambio de orientación sexual, así como el pretexto de que las vacunas traen consigo un chip para controlar la población”, expresó.

Dúnker dijo que esas son “teorías falsas e insostenibles” que no deben interferir los avances que se están logrando.

En tanto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Feliciano Lacen, hizo un llamado a la comunidad cristiana para que, confiando en Dios y en la ciencia, acuda a vacunarse de manera entusiasta y voluntaria.

Explicó que los creyentes deben vacunarse por el bienestar de la nación y de las familias dominicanas, “testificando con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de buenas obras”.

De igual manera, el obispo Nérsido Borg Cedeño, presidente de la Mesa del Diálogo y superintendente del Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, manifestó que su organización en todas las regiones del país ha estado a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud para colaborar en la lucha contra el covid.

En cuanto a la vacunación, afirmó que “hay muchos inventos y mitos”: “Si usted no se quiere vacunar, no se fundamente en mitos, ni en teorías que se inventan por ahí”.

Agregó que “ quien no se quiera vacunar, que no se vacune, pero no entorpezca a otros para que lo hagan”.

En su participación, el pastor Lorenzo Mota King, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, llamó a detener la campaña de desinformación que está tratando de distorsionar la realidad.

Sostuvo que la ciencia tiene facultad de responder a la sociedad por medio de las vacunas y llamó a la población a inocularse por encima de las “teorías sin fundamentos” que algunos están esparciendo con el propósito de meter miedo.

José Duarte, presidente de Conedo, explicó que “tenemos un cuerpo corruptible y debemos conservarlo en buen estado, y si queremos volver a la normalidad y abrazar a los hermanos, hay que asumir el compromiso responsable de vacunarnos”.

En su participación, el obispo Nacional de la Iglesia de Dios, Mauro Vargas, refirió en base al texto de Jeremías 33:6, que “la responsabilidad de los creyentes es mantener el orden y la armonía de Dios en la creación”, pues “los creyentes estamos llamados a despojarnos de todo perjuicio, y no ser agentes de noticias falsas y miedos, sino voceros para promover el mensaje de paz y esperanza”.

El reverendo Adolfo Mateo, presidente del Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicas (Conacope), no pudo participar en el panel; sin embargo, a través de una nota expresó su solidaridad con lo expresado por los demás pastores, y dijo que la lucha contra el covid es un “desafío serio que nos compromete a todos a responder con una actitud de amor y sabiduría, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo”.

De paso, llamó también a desconocer los pronunciamientos sin base que traen confusión y que no aporta nada para que podamos salir de esta pandemia.

El panel

En un panel virtual desarrollado organizado por World Visión de República Dominicana y el Concilio Nacional de la Iglesia de Dios, los líderes de estas organizaciones expusieron sus criterios frente al rebrote del covid que está enfrentando la población dominicana.

En el encuentro participaron el doctor José Dúnker, los pastores Nérsido Borg Cedeño, presidente de la Mesa del Dialogo y superintendente del Concilio de las Asambleas de Dios; Mauro Vargas, obispo de la Iglesia de Dios; Feliciano Lacen, presidente del Codue; Jorge Duarte, representante de la Confraternidad Evangélica Dominicana (Conedo), además de Lorenzo Mota King, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas.

En el panel habló también Dío Astacio, director de la Oficina de Enlace de las Iglesias Protestantes y el Poder Ejecutivo, quien valoró de positivo el espacio de diálogo y concientización en beneficio del país.-

