Líderes de la región exponen visión para mejorar la calidad de la política en la cumbre CAPP 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) celebró su Sexto Encuentro Regional 2023: Desafíos para el Desarrollo y el Progreso en América Latina y El Caribe, donde varios expresidentes de la región expusieron su visión para mejorar la calidad de la política y de las instituciones democráticas de los países de la región.

El encuentro organizado por la CAPP y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y de los ex presidentes, Sebastián Piñera de Chile, José Figueres de Costa Rica; Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México, así como el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y la ex canciller de Panamá, Erika Mouynes, entre otros.

El expresidente de Chile, Sebastián Piñeira destacó que desde la década de los 80s américa latina empezó a recobrar la democracia, la cual ha sido impactada desde el 2010 por una serie de fenómenos como crisis económicas mundiales, estancamiento económico, desigualdad, redes sociales e inmediatez, crisis democrática representativa, pandemia del coronavirus, populismo, narcotráfico y crimen organizado.

Piñeira indicó que entre los desafíos hacia el futuro se encuentran mejorar la calidad de la política, mejorar la calidad de la educación, invertir más en ciencia y tecnología, promover la innovación y el emprendimiento, modernizar el estado y desatar las fuerzas de la libertad.

De su lado, la vicepresidenta dominicana Raquel Peña, manifestó que América Latina y el Caribe son escenarios propicios para la integración económica. Agregó que es una región que promueve el liderazgo femenino, siendo constantemente sede de cumbres y eventos que ponen de manifiesto su influencia internacional.

En ese sentido, la vicemandataria agregó que la República Dominicana también puede aportar al debate «gracias a su experiencia con alianzas público-privadas que han sido fundamentales para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, y otras orientadas al desarrollo económico, como los grandes proyectos de infraestructura y para el fortalecimiento del país como hub logístico».

Al concluir la jornada, el presidente emérito del CAPP, Víctor -Ito- Bisonó, explicó que en el caso dominicano, desde el CAPP se acciona para divulgar las ideas del desarrollo e influir en que las elecciones se basen en el futuro para superar el pasado.

Puso como ejemplo, que cuando la gestión del presidente Luis Abinader asumió, en el 2020, la situación encontrada era un caos que pudo haber significado el peor estancamiento para el país, pero salió airoso gracias al liderazgo personificado por el presidente Luis Abinader.

Destacó que el presidente Abinader es uno de los gobernantes mejor valorados del continente, lo cual ha logrado “en base a consensos, límites al poder, institucionalidad y modernización, rechazando las olas autoritarias».

Asimismo, Bisonó expuso que en tres años de gobierno se ha ido erradicando la corrupción del tren gubernamental.

“ Por ejemplo, en 2020 todas las encuestas, incluso las regionales como Latinobarómetro apuntaban a que siete de cada diez personas consideran la corrupción como el principal problema del país, uno de los niveles más altos. Hoy esto ha bajado a un promedio de 24% según prácticamente todas las firmas que incluyen cb esta pregunta”, aseguró Bisonó.

Paneles

En el encuentro, celebrado el 2 de noviembre en el Hotel El Embajador de Santo Domingo, se desarrollaron tres paneles, siendo el primero “Política y campañas electorales y su impacto América Latina Elecciones, campañas, libertad y democracia”, que contó con la exposición de los exmandatarios Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México, José Maria Figueres de Costa Rica y Andrés Pastrana de Colombia. También participó el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, con la moderación de Óscar Haza, periodista dominicano radicado en Miami, Estados Unidos.

En el segundo panel, Juan Martín Rodríguez, diputado de Uruguay y secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), junto a Rosa María Paya, fundadora de Cuba Decide, Mauricio Claver-Carone, ex-asesor presidencial del Consejo de Seguridad.



Nacional de los EE.UU. y expresidente del BID y Erika Mouynes, excanciller de Panamá y Presidenta del Consejo Asesor para América Latina en el Atlantic Council, abordaron el tema América Latina y su relación con el resto del mundo. El moderador de este panel fue el periodista, escritor y empresario español, Juan Luis Cebrian.

El tema central del tercer panel fue el rol del sector privado para el desarrollo de los países de la región Beneficios y responsabilidades. Alianzas público-privadas ¿Cómo influyen los principales actores en las decisiones de gobierno y en el desarrollo regional?, con la participación de Ron Packard, CEO de ACCEL Schools, Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo Empresario guatemalteco y María del Carmen Nasser, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Terra.

El moderador de este último panel fue Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Este evento se realizó en el marco del decimosexto aniversario del CAPP, fundado con el objetivo de trascender la política partidaria y electoralista, para la formulación y promoción de propuestas de contenido.

Durante década y media, el CAPP ha formado más de 3,000 personas de la sociedad civil, sector privado y partidos políticos.

El CAPP forma parte de la familia de centros de pensamiento liberales, agrupados en la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y con participación en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU-LAC) con sede en Bruselas así como acuerdos de cooperación con el International Republican Institute (IRI) de Estados Unidos, la Alliance of Democracies con sede en Dinamarca, la Fundación para el Avance de los Estudios Sociales (FAES) basada en España y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC).