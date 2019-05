Liderazgo en las  Mypimes

Hablar del liderazgo en las pequeñas y medianas empresas, es un tema muy diferente comparado con las empresas grandes establecidas y maduras. Pero todo inicio de empresa es parecido. Mucho más en el contexto dominicano, donde estas empresas tienen una experiencia muy diversa y ajustada a su realidad. He hablado en términos generales sobre el liderazgo, sin embargo, es bueno aplatanar los conceptos y hablar claro sobre los retos estas empresas expresan en este contexto.

Digamos que la mayoría de los CEOs o Gerentes Generales de empresas medianas y pequeñas no tienen aún la preparación en liderazgo necesaria para desempeñarse, muchas veces este sector no lo quiere reconocer, y sigue chocando con la misma piedra.

Digamos que para iniciar el proceso de liderazgo en una empresa de este tipo, considerando los retos económicos, educativos y sociales que padece este sector, un paso importante el liderazgo es la autogestión de estos líderes. Conocernos como líderes y descubrir si realmente lo somos.

¿Soy realmente un líder? ¿O tengo aptitudes y actitudes convenientes? ¿Reconozco que tengo el talento pero no he trabajado mi formación? Ahí descansa y vive el primer reto de los emprendedores, que en muchos casos, no entendemos que es imperante tener conocimientos y formación sobre el tema. En ese sentido, hablo de una formación práctica y aplicable no de teorías traídas por los pelos al ambiente de trabajo.

Hablemos un poco que es un líder, según Peter Senge, escritor y profesor norteamericano, autor del libro, “La quinta disciplina” dice que el liderazgo es “la capacidad de transformar el futuro de la empresa”, para entonces moldear el futuro hará falta trabajar e invertir en nosotros.

Siento aún muy dudosos a los empresarios en el hecho de invertir en entrenamientos y capacitación, seguimos pensando en el corto plazo, y ciertamente pagaremos las consecuencias más adelante. ¡Hay que decirlo alto! ¡No hay crecimiento sin aprendizaje! ¡No lo hay! Pensamos que esto es pura teoría pero no lo es, conozco empresas que patalean en el mismo charco, porque no logran un crecimiento sostenible por la falta de una estrategia y ejecución de la gestión.

Tomando esto en cuenta, podemos decir que una vez sumemos esfuerzos en esto de la formación, podemos recorrer un camino largo hacia una curva alta crecimiento. Pero volviendo al tema del líder en sí, resumamos cuales son los retos diarios que los emprendedores enfrentan día a día sobre el liderazgo:

“No tengo confianza en los empleados. ¿Harán lo que quiero que hagan? “Por más que trabajo y lidero no veo resultados”. “Mis empleados no harán ningún cambio, por más quiera integrarlos e inspirarlos”. “Soy un mal Presidente, la gente no me sigue”. “Por más que hagamos cosas esto no va a funcionar”

Estos pensamientos son comunes en los empresarios de muchos países, y muchas veces la respuesta está en la gestión integral, ¿cómo estoy manejando mis estrategias y recursos para lograr un desempeño en mi empresa?

Muchas veces es falta de gestión es tan visceral que es casi imposible con un “ángel” de liderazgo lograr resultados en una empresa. Para poder hacerlo necesitamos la base de la administración de alto nivel, capacidades de gestión y liderazgo.

Por tanto concluyo en que debemos salir de la mera práctica empírica, es hora de un dar un salto en el liderazgo real, ese acompaña a la práctica con la teoría.

¡Disfruta el proceso y crece líder! ¡El liderazgo también se construye!

Anuncios

Relacionado