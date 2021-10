Liderazgo de Nelson Cruz deja huella en los Rays de Tampa Bay

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ST. PETERSBURG – Mientras era un niño en Las Matas de Santa Cruz, el dominicano Nelson Cruz tenía que llegar temprano a la escuela y mantener cierta apariencia mientras estaba allí. También tenía que trabajar después de que terminaban las clases, haciendo múltiples labores – limpiar zapatos, arrear vacas en la finca de su abuelo, trabajos de mecánica con su tío – mientras practicaba deportes en su tiempo libre.

Sus padres, Nelson y Dominga, siempre le hicieron hincapié en el trabajo duro y la disciplina, conscientes de la importancia de la madurez que iría desarrollando y el impacto que su comportamiento podría tener en quienes estuvieran a su alrededor.

“Yo de verdad tenía que ser ejemplo en la escuela, dentro y afuera”, dijo Cruz recientemente en el dugout de los Rays en Tropicana Field. “Incluso la forma en la que me cortaban el cabello, tenía que ser bien clásico. Una vez me quejé, ‘¿Por qué?’ Y me papá me dijo, ‘Si yo quiero hablar con los otros niños sobre sus cortas, tú tienes que ser el ejemplo’”.

“Era duro, pero ahora que veo hacia atrás, valió la pena. Definitivamente, todo lo que me pidieron que hiciera era lo correcto”.

Los Rays adquirieron este verano a Cruz, de 41 años, con la mirada puesta en ganar la Serie Mundial, primero y principal. El jueves, regresará al gran escenario que es la postemporada buscando ese campeonato que por tanto tiempo lo ha eludido. Ha bateado 17 jonrones y empujado 36 carreras en 46 encuentros de postemporada, y estuvo a un out – aquel elevado de David Freese al jardín derecho – de coronarse con los Rangers hace una década. Tras diecisiete años en las Grandes Ligas, la búsqueda del anillo sigue motivándolo.

“Por eso yo juego”, dijo Cruz. “Por eso me he estado preparando los últimos 10 años. Imagina, haber ido a los playoffs los últimos dos años con Minnesota y no ganar un juego, definitivamente duele. Porque yo siento que el tiempo está pasando, así que necesito aprovechar cada oportunidad que tengo, especialmente en los playoffs”.

Para los Rays, tener a Cruz a bordo este año también pagará dividendos años después de que termine esta postemporada. Más de 30 años después de mantener su cabello perfectamente cortado para la escuela, Cruz sigue sentando el ejemplo para sus compañeros.

El fornido cañonero es adorado por sus excompañeros, tanto que el también dominicano Miguel Ángel Sanó de los Twins le pidió que fuera el padrino de su hija, Danea. En Minnesota lo respetaban tanto que los Mellizos lo nombraron como su candidato al premio Roberto Clemente casi dos meses después de que fuese cambiado a Tampa Bay. Es un ícono en República Dominicana debido al éxito que ha tenido en el terreno y también a su extraordinario trabajo humanitario con la Fundación Boomstick23.

“Yo le dije, ‘Hey, yo quiero ser como tú’. Pero él me dijo. ‘¿Tú quieres ser como yo como jugador de béisbol o como persona?’”, reveló Sanó. “Y yo le dije, ‘Quiero ser como tú como beisbolista y como persona también’”.

Los Rays entendían que eso era parte del cambio cuando pagaron un alto precio – dos cotizados prospectos, los pitchers Joe Ryan y Drew Strotman – para adquirir a Cruz de los Mellizos el 22 de julio.

Era una pieza que obviamente encajaba en un equipo con sus propios sueños de Serie Mundial: un bateador designado de todos los días para el equipo con mejor récord de la Liga Americana y un toletero probado que los ha ayudado a mejorar contra lanzadores zurdos, a pesar de que sus números desde el cambio (promedio de .226, OPS de .725, 13 jonrones y 36 carreras empujadas en 55 juegos) no están al nivel de los estándares que él ha trazado para sí mismo.

La noche del cambio, sin embargo, los Rays dejaron claro que buscaron a Cruz por más que su bate. Su conocido estatus como una poderosa presencia en el clubhouse también fue un factor bien importante.

“Eso es tan claro como el agua. Nosotros no hubiésemos hecho ese cambio de no ser por todo lo que sabemos de él, el ejemplo que traza, la influencia que puede tener, especialmente en jugadores jóvenes y maleables”, aseguró el gerente general de los Rays, Erin Neander, el pasado fin de semana en Yankee Stadium. “Y con respecto a eso, ha sido todo lo que nos imaginábamos”.

“Es fácil ser todas esas cosas cuando los resultados y tu juego son exactamente lo que querías. Pero es otra cosa cuando no estás produciendo a toda máquina y no estás donde quieres estar. Seguir teniendo esa influencia incluso en ese caso, seguir siendo ese ejemplo, eso te demuestra mucho más. Apreciamos muchísimo lo que ha hecho, y creo que los efectos y los beneficios que ha tenido en este grupo son bien claros”.

Para ser un equipo con una reputación bien analítica, los Rays frecuentemente consideran factores no cuantificables como esos cuando adquieren a jugadores veteranos.

El abridor Charlie Morton, por ejemplo, dejó una gran impresión en el joven staff de pitcheo del club durante 2019 y 2020 después de firmar como agente libre. Tampa Bay típicamente se apoya más en jugadores jóvenes de lo que suelen hacerlo la mayoría de los equipos contendores, utilizando 18 novatos esta temporada solamente, y esos peloteros sin mayor experiencia tienden a buscar en los veteranos un faro que los guie.

Así que, quizás, no es coincidencia que novatos como el cubano Randy Arozarena y el dominicano Wander Franco hayan visto mejorar sus números luego de que Cruz se sumara a los Rays. O que, en 43 juegos con Cruz y Franco en la alineación, el equipo promedie 6.12 carreras por juego comparado con 5.29 en la temporada completa. O que sus compañeros no paren de hablar de la influencia de Cruz.

“Siempre está enfocado en cada pitcheo. Y se divierte más que cualquier otro jugador con el que haya jugado. Así que poder ver eso con cada pitcheo, ves que los muchachos en el equipo se van moldeando con cosas así, por decirlo de alguna manera”, comentó el cátcher Mike Zunino, quien también jugó con Cruz en Seattle entre 2015 y 2018. “Los jóvenes están prestando más atención. Van viendo esos pequeños detalles, no bajan la guardia en ningún pitcheo, incluso estando en la banca. Eso se debe a su entusiasmo jugando béisbol y al conocimiento que tiene, y esas son cosas que se contagian”.

El Día del Trabajo en Fenway Park, Cruz conectó un insólito grand slam de “pequeñas ligas” en el cuarto inning, sacó un jonrón sobre el Monstruo Verde en el octavo y luego se puso en posición anotadora tras dar un sencillo en el 10mo inning en la victoria 11-10 de los Rays en Boston, el más memorable triunfo de la temporada para el club.

Después de terminado el juego, el coach de tercera base, Rodney Linares, no paró de elogiar el esfuerzo y la forma de correr las bases de Cruz, por sobre cualquier otro aspecto.

“Tiene 41 años y es un seguro Salón de la Fama. Hacer lo que hizo, los compañeros se fijan, y dicen, ‘Sí, yo mejor también me fajo cuando estoy en las bases’”, dijo Linares. “Eso es un tremendo ejemplo para estos muchachos. El impacto que Cruz ha tenido es algo que va más allá de lo que vez como jugador. Lo que hace adentro, la forma en la que trabaja, como trabaja con los jugadores, la forma en la que habla con todo el mundo”.

“Él siempre está hablando con todo el mundo, y todos siempre están tratando de aprender de él. Y no les dice que no. Se lo dije el otro día, ‘¿Sabes qué? Yo no sé cómo tienes tiempo, hombre, porque hablas con todo el mundo’. Siempre anda compartiendo ese conocimiento. Y eso es bueno. Tú no ves eso con muchachos de ese calibre”.

“Yo solo tengo que ser yo mismo y hacer lo que hago todos los días”, apuntó Cruz. “Llegar y hacer mi trabajo, asegurarme de estar listo para el juego y caminar y ver qué necesitan mis compañeros”.

No conoce otra forma de comportarse y hacer su trabajo.

“Él realmente se toma su tiempo para hablar contigo”, dijo el outfielder Austin Meadows. “Es un líder, sencillamente. Lidera con el ejemplo, sale al terreno y hace las cosas correctamente, y trabaja”.

Relacionado