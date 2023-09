Líder cristiano asegura la sociedad está enfocada en lo popular en lugar de lo necesario 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Líder Cristiano Jonathan Aracena, expresó su preocupación por la creciente tendencia de la sociedad a enfocarse en lo popular en lugar de lo necesario.

Señaló que hoy en día, la gente sólo habla de lo que es popular, se enfoca en lo que sale en los medios digitales y se embarca en tratar temas y realizar acciones que, desde un punto de vista moral, no son correctas.

“La gente se enfoca en tratar temas y en hacer cosas que moralmente no están bien, que no son correctas, que incluso me atrevo decir que ellos mismos no se sienten bien, pero como es lo popular y genera visualizaciones, es lo que ellos hacen”, comentó.

En ese sentido, instó a la sociedad a reflexionar sobre las prioridades y a centrarse en lo que es verdaderamente esencial.

Argumentó que «lo popular a menudo promueve la inmoralidad y vende carencia, mientras que lo necesario, lo que realmente construye a las personas y las comunidades, no recibe la atención que merece».

Al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Aracena llamó a la juventud para que tome conciencia de la importancia de hablar sobre temas que pueden no ser populares, pero que son esenciales para su crecimiento y desarrollo.

(Ver programa).

Comentó que su deseo es que los jóvenes dominicanos sepan que tienen la capacidad de influir positivamente en la sociedad al enfocarse en lo necesario, aunque no sea popular, porque estos son los temas que afloran las capacidades, incluso cuando provienen de entornos con recursos limitados

“Yo quiero que la juventud sepa que ellos pueden y que es necesario que hablemos de cosas que no son populares, porque lo que no es popular, pero es necesario, es lo que nos hace creer que nosotros también podemos, aunque vengamos de escasos recursos”, narró.