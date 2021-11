Licey realiza un homenaje mayor para el menor Anderson Hernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las palabras se mezclaron con las lágrimas de emoción.

Pero fueron muchas las lágrimas de alegría que hizo derramar Anderson Hernández a los fanáticos de los Tigres del Licey que este sábado, junto a sus familiares y la directiva del equipo azul, rindieron un sentido homenaje como tributo a su carrera.

“Gracias a Dios, a la fanaticada que siempre me ha apoyado, a mi familia, a la directiva de los Tigres del Licey que tuvieron la confianza en mí cuando me tomaron en el draft”, dijo lleno de emoción, “El Menor” en la parte final del acto celebrado antes del partido frente a las Águilas Cibaeñas.

Hernández ahora se desempeña como coach del cuadro interior del equipo al que ayudó a conquistar cuatro coronas de campeón.

“Quiero agradecer a Rafael Landestoy quien me recomendó para formar parte de este equipo. He logrado todo lo que he querido en mi carrera y en mi vida. Tengo una linda familia, mi madre, mis hermanos”, añadió antes de ser invadido, otra vez, por el sentimiento y quedar sin palabras.

Emilio Bonifacio y Erick Aybar, quienes formaron el trío de los “Tres Temores” junto a Hernández tuvieron a su cargo develizar los cuadros contentivos de un uniforme con el número 12, el que siempre vistió con el Licey, y una composición fotográfica con parte de los mejores momentos de su carrera.

Fernando Ravelo, exgerente general de los Tigres durante la mayor parte de la vida deportiva de Hernández con el combinado añil, dirigió a los presentes algunas impresiones sobre las actuaciones de “El Menor” con el uniforme de las cinco letras.

La gerencia de los Tigres, encabezada por su presidente Ricardo Ravelo Jana, dijo presente en la actividad. Acompañaron a Anderson su madre Lucía Inés Mejía, su esposa Anaís Dessiré, sus hijos Anderson Andrés, Anderson Jr. y Anderlyn Marie, su hermano Carlos Andrés, sus hermanas Elizabeth, Ginette, Yerain y Yejaire Hernández y su sobrino Sergio Alcántara, quien recibió el lanzamiento de la primera bola de parte del homenajeado.

