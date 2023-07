Licey contrata a César Martin como coach de banca para temporada Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Club Atlético Licey anunció la contratación de César Martin como nuevo coach de banca para la temporada 2023-24, que estará dedicada a la periodista retirada Onfalia Morillo, anunció el gerente general del conjunto Audo Vicente.



Martin, de 44 años, es un experimentado entrenador que actualmente trabaja como dirigente con el equipo New Hampshire Fisher Cats, sucursal Doble-A de la organización de los Azulejos de Toronto, con quienes trabaja desde el 2003.



“Para mí es una gran oportunidad pertenecer a esta prestigiosa organización y me siento privilegiado de poder aportar mi experiencia en lo que me necesite el equipo. Es un reto que asumo con mucho compromiso y responsabilidad para que todo siga funcionando de manera exitosa como hasta ahora con los Campeones”, expresó Martin.



En el béisbol dominicano, Martin trabajó para las Estrellas Orientales como coach de banca y otras funciones en el terreno en las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2022-23.



“Estamos contratando a un elemento con excelentes relaciones humanas y que está identificado con los requerimientos de nuestra organización y su experiencia en la pelota local y en los Estados Unidos está probada”, manifestó Audo Vicente, en un comunicado de prensa.



Firmado como pelotero profesional por la organización canadiense en 1999, Martin ha venido en franco ascenso como entrenador desde sus tiempos en la Dominican Summer League, donde trabajó desde el 2007 hasta el 2013.



En el año 2014, tuvo su primera experiencia en el país norteamericano cuando fue contratado como entrenador de bateo y para 2015, fue ascendido a dirigente en la sucursal Clase-A media. Ya para el 2017 recibe la oportunidad de dirigir a los entonces prospectos de la franquicia Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette en Clase-A avanzada.



Para el 2019 fue galardonado como Dirigente del Año en dicha filial cuando tuvo récord de 80-55 al frente del equipo Dunedin Blue Jays de la Florida State League.



El nuevo integrante de los Campeones Nacionales y del Caribe resaltó su relación y admiración con jugadores y entrenadores del conjunto capitalino como con Emilio Bonifacio, a quien describió como un ser humano impresionante. También resaltó que lleva años siguiendo muy de cerca a su compueblano Ronny Mauricio.



Además destacó su relación con el nuevo Tigre Domingo Leyba y contó su experiencia dirigiendo a jugadores como el receptor Michael De La Cruz, a quien dirigió en Clase-A media de los Blue Jays y al infielder Dawel Lugo, a quien tuvo durante su estadía en la Liga de Novatos en el año 2012.



Martin también dijo tener una estrecha relación con Manny Martínez, coach de tercera de los 23 veces Campeones Nacionales, así como con el entrenador de bateo Edgar Varela y su asistente José Umbría.



La temporada del béisbol dominicano iniciará el 19 de octubre cuando los Tigres reciban la visita de los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

