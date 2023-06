Licey con intenciones de sumar en su plantilla a Vladimir Guerrero Jr.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tigres del Licey y Leones del Escogido están trabajando en un posible cambio de dos figuras de renombre: Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

Una fuente de entero crédito le dijo a El Nuevo Diario este martes que se aproxima un cambio entre ambos equipos, donde Vladimir Guerrero Jr. pasaría al Licey, por Juan Soto. La fuente dijo que se está trabajando en ello, pero que no hay confirmación de la misma.

Todo surgió luego de las declaraciones de Vladimir Guerrero al periodista Martin Zapata y reproducida al programa radial Grandes en los Deportes este lunes.

En la entrevista Guerrero Jr., aseguró que no tiene interés en jugar con los Leones del Escogido, ya que consideró que se le faltó el respeto la última temporada.

Como anunciamos esta mañana en @DiamanteDeport1 hay intenciones de un posible cambio entre Licey y Escogido. Una fuente me confirma que el cambio es Vladimir Guerrero Jr. por Juan Soto. A las 7:10 PM aún no se ha concretado el cambio, pero las partes están trabajando el caso. — William Aish 🇩🇴 (@williamaish) June 6, 2023

“Me llamaron para decirme mira no está en el roster, no venga, yo camino para San Francisco, me devolví de la Capital. Ya llevaba una hora y medio corriendo”, reveló el jugador de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas, quien pensaba que ese día debutaría con el conjunto escarlata en el partido que ese día los Leones, ya descalificado, tenían programado con los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

“Tú no puedes faltarle el respeto a un pelotero que cada año trata de pedir permiso para jugar. Duré dos meses pidiendo permiso y el permiso llegó en ese tiempo, pero ellos lo vieron de otra forma y se me faltó el respeto”, arremetió contra el equipo rojo.

José Miguel Bonetti sobre declaraciones de Vladimir Guerrero Jr. a @GrandesELD: “La prioridad de nosotros (los Leones) es enfocarnos en ganar este año. Si Vladi no quiere jugar, fenómeno. Nosotros tenemos gente que sienten el orgullo y se identifican con el equipo”, (1 de 2) — Yancen Pujols (@YancenPujols) June 6, 2023

Estas declaraciones de Vladimir, se le suman otras de José Miguel Bonetti, ejecutivo de los Leones del Escogido.

“La prioridad de nosotros (los Leones) es enfocarnos en ganar este año. Si Vladi no quiere jugar, fenómeno. Nosotros tenemos gente que sienten el orgullo y se identifican con el equipo”, dijo Bonetti, quien deseó suerte al jugador de los Azulejos, según informó el periodista Yancen Pujols.

El de Don Gregorio fue el primer pick del Draft de Lidom por los Leones del Escogido en 2017.

Juan Soto, que nunca ha jugado en la Lidom, fue escogido por los Tigres del Licey en el mismo año, con el primer pick del equipo azul.

