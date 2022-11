Licey amaneció con mejor porcentaje de ganados que las Águilas; continúa la “tiradera” entre fanáticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras un día en el segundo lugar, los Tigres del Licey volvieron a la primera posición al empatar con las Águilas Cibaeñas.

Este movimiento se produjo al equipo azul ganar su encuentro del miércoles frente a los Gigantes del Cibao 8×1 y las Águilas perder su compromiso antes los Toros del Este, 8×3.

Tras este resultado, el Licey amaneció con récord 18 ganados y seis perdidos, para un porcentaje de 750, y las Águilas con 20 y 8, para 714.

Estas posiciones han encendido nuevamente las redes entre los fanáticos azules y amarillos, quienes “discuten” en las redes sociales por la primera posición.

“Mantengan la calma solo salimos por motivo de limpieza 🙌🏻💙💙 no pasa nada, todo sigue normal 🙌🏻💙💙💙 NOTA: sólo me hago responsable de lo que comento, no de su pataleo”, escribió una seguidora de las Águilas en la publicación de la tabla de posiciones publicada en la cuenta de Instagram de la Ligad Dominicana de Béisbol.

Otro fanático cibaeño expresó “disfruten mientras nosotros estamos más cerca de la clasificación 🤣🦅🦅🦅 hablamos el viernes y el domingo”.

Mientras que otro seguidor de las cuyayas expresó por la misma vía que “cuando los pulgosos vengan a ganaii los jueguitos suspendidos ya las águilas estarán clasificadas”.

De su lado, los fanáticos liceístas no se quedaron atrás y también montaron su show en la referida cuenta.

“Lo lindo es que ellos celebraron ese primer lugar como que fue que el Licey jugó y perdió, NO MISIJOSSSS, SUBEN PORQUE EL LICEY NO JUEGA”, significó un seguidor azul.

Otro manifestó que, “tanta bulla que hicieron y no duraron 24 horas en primer lugar los pollitos😂…. #sangreazul”.

En otros comentarios, los liceístas se burlan de los aguiluchos expresándole que subieron al primer lugar para limpiarle el pent-house.

“Espero que hayan disfrutado su momento de fama! #ElGloriosoVolvió”, expresó otro.

Los demás equipos

En el segundo lugar están los Gigantes, con récord de 12 y 14, a 7 juegos; mientras que los Toros y las Estrellas están empatados en el tercero, con 10 victorias y 16 derrotas, a 9 del primero, y los Leones del Escogido ocupan el sótano con 8 derrotas y 18 derrotas, a 11 partidos del primer lugar.

