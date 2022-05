Licencia de maternidad para padres, un avance en la igualdad de género

Que quede claro, debe llegar el momento en que las licencias sean igual para madres y padres, ya que ambos padres en teoría tienen el mismo nivel de responsabilidad, pero entendemos que somos una sociedad bastante atrasada aún y si en el viejo mundo ha dado trabajo que incluso los beneficiados hagan uso de esta licencia aquí posiblemente sea igual.

Por lo que recomendaríamos que en la ley se prevea que las empresas den talleres de responsabilidad parental y que la licencia sea OBLIGATORIA y recemos para que los padres entiendan que esta licencia, no son unas vacaciones para irse de parranda, si no una época para apoyar a la madre y crear lazos con el nuevo integrante de la familia, tomará tiempo cambiar el paradigma y el estereotipo de sólo macho proveedor por una nueva masculinidad y eso redundará aunque no lo veamos en el corto plazo, en seres humanos más íntegros, moral y emocionalmente y en una sociedad menos violenta y más responsable.

Es difícil de creer, incluso de entender, al empresariado posiblemente no le gustará, cambiar la cultura tomará tiempo, pero se puede.

La pieza legislativa sometida por el senador de San Cristóbal Franklin Mirabal sobre las licencias de maternidad para padres, así como en el fallecimiento de miembros de la familia etc., viene a marcar un hito en la igualdad de género en RD, sí, igualdad de género, por mucho que a un extremo y al otro le guste ponerse en la acera de las vaginas o los penes, la igualdad de género beneficia a ambos sexos, aunque se ha tardado bastante en ir en ayuda del género masculino, por el mismo machismo que termina afectándolo también a ellos, aunque se nieguen algunos a entenderlo.